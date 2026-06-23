타임폴리오 '액티브 ETF', 순자산 10조원 돌파

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미국나스닥100·글로벌AI 등 대표 상품 규모 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 타임폴리오자산운용의 'TIME 액티브 ETF'가 순자산총액(AUM) 10조원을 넘어섰다. 2021년 첫 액티브 상장지수펀드(ETF)를 상장한 이후 약 5년 만이다.

23일 타임폴리오자산운용과 한국거래소에 따르면 TIME 액티브 ETF 19개 상품의 AUM은 전날 기준 10조1074억원을 기록했다. 지난해 1월 1조원을 넘어선 뒤 1년 5개월 만에 규모가 10배로 늘었다.

타임폴리오자산운용은 금융계열사가 없는 국내 독립계 자산운용사로, ETF 순자산 10조원 규모에 도달했다. 회사는 국내 대형 금융그룹 계열 운용사 위주의 ETF 시장에서 액티브 ETF 상품을 운용해왔다. 한국거래소 기준 국내 주식형 액티브 ETF 시장점유율 1위라는 설명도 덧붙였다.

[사진=타임폴리오자산운용]

TIME 액티브 ETF는 지수를 그대로 추종하는 방식이 아니라 운용역의 판단에 따라 종목과 산업 비중을 조정하는 방식으로 운용된다. 회사는 시장 주도 업종과 종목을 선별하고 비중을 조정하는 액티브 운용 전략을 적용하고 있다.

대표 상품인 'TIME 미국나스닥100액티브 ETF'는 2022년 5월 11일 상장 이후 2026년 6월 22일 기준 514.55%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 비교지수인 나스닥100의 원화환산 수익률은 196.83%로, 해당 ETF 수익률이 317.72%포인트 높았다. 이 상품의 순자산총액은 2조7355억원으로, 1년 전보다 2조원 이상 증가했다.

'TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF'는 인공지능(AI) 반도체뿐 아니라 데이터센터, 전력 인프라, 메모리, 소프트웨어 등 글로벌 AI 밸류체인 전반에 투자하는 상품이다. 2023년 5월 16일 상장 이후 2026년 6월 22일 기준 649.60% 상승했다. 순자산총액은 2조8910억원으로 3조원에 근접했다.

'TIME Korea플러스배당액티브 ETF'도 순자산총액 1조원을 넘어섰다. 이 상품은 국내 주도주와 배당주를 편입해 월배당과 자본차익을 함께 추구하는 전략을 쓴다.

김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "TIME 액티브 ETF의 10조원 돌파는 투자자들이 액티브 ETF의 필요성과 타임폴리오의 운용 역량을 인정해준 결과"라며 "코스피와 S&P500 같은 시장 대표 지수, AI, 배당, 우주방산, 휴머노이드 등 투자 영역에서 누적된 운용 성과와 상품 신뢰가 쌓인 점에 의미가 있다"고 말했다.

타임폴리오자산운용은 ETF 시장에서는 AI, 반도체, 우주방산, 로봇, 전력 인프라 등 성장 테마가 세분화되고 주도주 변화가 빨라지면서 액티브 ETF에 대한 관심이 커지고 있다고 보고 있다. ETF 상품 수가 늘어나면서 투자자들이 시장 변화에 대응할 수 있는 상품을 찾고 있다는 설명이다.

김남의 타임폴리오자산운용 ETF전략본부장은 "타임폴리오는 지난 5년간 ETF도 단순 지수 추종을 넘어 성과와 전략으로 선택받을 수 있음을 보여왔다"며 "앞으로도 빠르게 변하는 시장 속에서 투자자들이 선택할 수 있는 액티브 ETF 브랜드로 성장하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com