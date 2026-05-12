타임폴리오, 글로벌AI·배당 ETF 성장…전체 순자산 8조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 타임폴리오자산운용은 12일 두 ETF의 AUM이 각각 2조원과 1조원을 돌파했다고 밝혔다.
- 전체 ETF AUM은 8조원을 넘어섰고, 글로벌AI ETF는 국내 주식형 액티브 1위를 유지한다.
- Korea플러스배당 ETF는 1년 수익률 204.97%로 배당 ETF 1위이며, 19일 휴머노이드 ETF 상장한다.
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연초 이후 수익률 각각 77.95%·204.97% 기록
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 타임폴리오자산운용은 'TIME 글로벌AI인공지능액티브' ETF와 'TIME Korea플러스배당액티브' ETF가 각각 순자산(AUM) 2조원과 1조원을 돌파했다고 12일 밝혔다. 이로써 타임폴리오자산운용의 전체 상장지수펀드(ETF) AUM은 8조원을 넘어섰다.
'TIME 글로벌AI인공지능액티브' ETF의 순자산총액은 한국거래소 기준 2조1852억원으로, 국내 상장 주식형 액티브 ETF 중 AUM 1위를 유지하고 있다. 이 ETF는 2023년 5월 상장 이후 AI 반도체·전력 인프라·데이터센터·AI 소프트웨어 등 글로벌 AI 밸류체인 전반에 투자해 왔다. 이달 11일 기준 수익률은 연초 이후 77.95%, 최근 1년 171.47%, 상장 이후 512.96%다.
'TIME Korea플러스배당액티브' ETF는 시장 주도주와 고배당주를 균형 있게 편입하는 액티브 배당 전략 ETF다. 반도체·금융·지주 등 핵심 업종을 선별 편입하고, 월배당 구조를 기반으로 시장 상황에 따라 주도주 비중을 조절해 배당 수익과 자본 차익을 함께 추구한다. 지난 11일 기준 최근 1년 배당 포함 수익률은 204.97%로, 국내 배당·월배당 ETF 중 1위다. 단 총수익(TR) 상품은 제외한 수치다. 타임폴리오자산운용은 2024년 국내 ETF 최초로 특별배당을 실시했으며, 이후 3년 연속 특별배당을 이어가고 있다.
타임폴리오자산운용은 오는 19일 'TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브' ETF를 상장할 예정이다. 이 ETF는 휴머노이드 로봇 산업을 AI·반도체·배터리·정밀부품·제조 자동화가 결합된 복합 산업으로 보고 투자하는 상품이다.
dconnect@newspim.com