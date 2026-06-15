타임폴리오자산운용, 차문현 신임 대표이사 선임

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주식·대체투자 부문별 전담 CIO 체제 신설…"운용 전문성에 집중"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용이 차문현 부사장을 대표이사로 선임한다.

15일 타임폴리오자산운용은 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 밝혔다. 회사에 따르면 차문현 신임 대표이사는 황성환 대표이사 사장과 각자 대표이사를 맡을 예정이다. 차 대표는 1972년 생으로 타임폴리오자산운용의 창립부터 회사의 성장을 이끌어 왔다.

차문현 타임폴리오자산운용 신임 대표. [사진=타임폴리오자산운용]

신규 사외이사로는 박정림 전 KB증권 대표를 선임한다. 대체투자부문장인 안승우 전무는 부사장으로 승진해 대체투자부문 CIO를 맡게 됐다. 2015년부터 대체투자부문을 총괄했던 안 부사장은 Pre-IPO에서 잇따라 성공을 거두면서 회사의 포트폴리오 확장에 기여한 바 있다.

또한 회사는 주식운용본부와 ETF본부를 총괄하는 주식투자부문을 신설하고, 이를 총괄하는 CIO로 심현수 전무를 영입한다. 심 전무는 20여 년간 애널리스트, 퀀트 운용역, CIO를 경험한 글로벌 투자 전문가다. 주식투자부문을 총괄하면서 책임자로서 헤지펀드와 액티브 ETF의 축을 보다 유기적으로 연결하고 기관·개인 고객과의 커뮤니케이션을 강화할 예정이다.

타임폴리오자산운용은 주식투자부문과 대체투자부문에서 각각 CIO를 두게 됨으로써 한층 더 책임 있고 전문적인 운용이 가능할 전망이라고 전했다.

주식운용1본부장인 이찬휘 상무와 2본부장인 강현담 상무는 전무로 승진한다. 경영관리본부에서는 이석현 상무가 전무로 승진한다.

지난 1년간 급성장한 ETF 사업부문은 3개 본부로 재편된다. 기존 ETF운용본부와 ETF전략본부에 ETF컨설팅본부가 신설된다. ETF컨설팅본부는 고객과의 소통을 비롯해 세일즈를 맡는 부서로 조상준 부장이 이사로 승진해 본부장을 맡는다. ETF운용본부장인 김남호 부장과 ETF전략본부장인 김남의 부장도 모두 이사로 승진한다.

타임폴리오자산운용 관계자는 "경영 전문성 및 지배구조 강화를 위해 각자 신규 대표이사를 선임하고 사외이사를 선임하게 됐다"며 "이번 인사와 조직개편을 통해 부문별 전문성을 강화할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com