타임폴리오자산운용, 액티브 ETF 3종 스페이스X 상장일 즉시 편입

AI 핵심 요약beta
- 타임폴리오자산운용은 15일 자사 TIME 액티브 ETF에 스페이스X를 상장 당일 편입했다고 밝혔다
- 스페이스X 편입 비중은 우주테크·방산 3.51%, 나스닥100 1.01%, 글로벌AI 0.68%라고 밝혔다
- 회사는 액티브 ETF의 기민한 대응으로 상장 첫날부터 스페이스X 포지션을 구축했고, 앞으로도 구조적 성장 산업 투자 기회를 선제적으로 포착하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용은 자사 TIME 글로벌우주테크&방산액티브 상장지수펀드(ETF), TIME 미국나스닥100액티브 ETF, TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF 등이 스페이스X를 상장 당일 편입했다고 밝혔다.
15일 타임폴리오자산운용에 따르면 스페이스X 편입 비중은 TIME 글로벌우주테크&방산액티브 ETF 3.51%, TIME 미국나스닥100액티브 ETF 1.01%, TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF 0.68%다.
회사 측은 TIME 액티브 ETF는 해당 종목이 주요 지수에 편입될 때까지 기다려야 하는 패시브 ETF와 달리, 운용역의 전문적 판단과 리서치 역량을 바탕으로 상장 첫날부터 스페이스X를 포트폴리오에 즉각 반영했다고 설명했다.
김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "이번 스페이스X 편입은 예측 배정으로 인한 PDF 정보 왜곡 리스크를 철저히 관리해 투자자 신뢰를 지키는 동시에 액티브 ETF 특유의 기민한 시장 대응으로 장내에서 포지션을 성공적으로 구축했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
김 본부장은 "앞으로도 TIME 액티브 ETF는 우주·AI·방산·미국 혁신기업 등 구조적 성장 산업에서 발생하는 투자 기회를 선제적으로 포착해 장기 성과로 연결하겠다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com