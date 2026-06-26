타임폴리오자산운용, 액티브 ETF 이해 돕기 위한 투자 가이드북 발간

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액티브 ETF 중점적으로 다룬 해설서…대표지수·AI·월배당 등도 담아

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용이 액티브 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자자 이해를 돕기 위해 가이드북 발간에 나섰다.

26일 타임폴리오자산운용은 'TIME 액티브 ETF 투자 가이드북'을 발간했다고 밝혔다. TIME 액티브 ETF 투자 가이드북은 액티브 ETF의 개념과 구조, 운용 방식, 포트폴리오 변화 사례를 정리한 자료다.

[사진=타임폴리오자산운용]

타임폴리오자산운용에 따르면 회사는 이번 가이드북에 패시브 ETF와 액티브 ETF의 차이, 액티브 ETF 투자 시 유의사항, 활용 전략 등을 단계적으로 담았다. 실제 TIME ETF 사례를 통해 시장 변화에 따라 섹터와 종목 비중이 어떻게 달라지는지도 설명했다.

이와 함께 ▲액티브 ETF가 주목받는 이유 ▲패시브 ETF와 액티브 ETF의 차이 ▲TIME ETF 사례로 살펴보는 액티브 운용 전략 ▲액티브 ETF 투자자 FAQ ▲주요 TIME ETF 상품 소개 ▲투자 성향과 상황에 맞는 TIME ETF 활용법 등도 다뤘다.

김남의 타임폴리오자산운용 ETF전략본부장은 "ETF 시장이 커지고 상품 수가 늘어나면서 투자자들의 선택지는 넓어졌지만, 시장 변동성과 산업 트렌드 변화에 직접 대응하기는 더 어려워졌다"며 "액티브 ETF는 투자자가 매번 ETF를 교체하지 않아도 운용역이 시장 흐름에 맞춰 포트폴리오를 조정한다는 점에서 대안이 될 수 있다"고 말했다. 이어 "이번 가이드북이 액티브 ETF의 구조와 활용법을 이해하고 투자 목적에 맞는 상품을 선택하는 데 도움이 되길 기대한다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com