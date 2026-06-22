타임폴리오 위드타임 AUM 1조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 타임폴리오자산운용은 22일 위드타임 펀드 AUM이 1조원을 돌파했다고 밝혔다
- 위드타임 펀드는 롱숏 전략으로 2019년 출시 이후 연간 손실 없이 코스피 하락기에도 플러스 수익을 기록했다
- 최근 위험 등급이 1등급에서 3등급으로 조정돼 퇴직연금 가입이 가능해졌고 DB형 상품 라인업 구축도 열렸다
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위험 등급 3등급 조정, 퇴직연금 클래스 가입 가능
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 타임폴리오자산운용은 자사의 대표 사모펀드에 간접 투자하는 공모펀드 '타임폴리오 위드타임 증권자투자신탁(사모투자재간접형)'의 운용자산(AUM)이 1조원을 넘어섰다고 22일 밝혔다.
금융투자협회와 타임폴리오자산운용에 따르면 지난 19일 기준 타임폴리오 위드타임 펀드의 AUM은 1조313억원이다. 연초 이후 수익률은 37.6%를 기록했다. 회사 측은 국내 사모 재간접 공모펀드 가운데 AUM이 1조원을 넘어선 것은 이번이 처음이라고 설명했다.
타임폴리오 위드타임 펀드는 타임폴리오자산운용의 사모펀드인 'The Time 시리즈' 20여 개에 분산 투자하는 상품이다. 사모펀드의 최소 가입금액과 계좌 수 제한 등 진입 장벽을 낮춰 일반 투자자가 공모펀드 형태로 헤지펀드 전략에 투자할 수 있도록 설계됐다.
이 펀드는 롱숏(Long-Short) 전략을 활용한다. 저평가된 주식을 매수하고 고평가된 주식을 매도해 시장 변동성을 관리하는 방식이다.
회사 측에 따르면 이 펀드는 2019년 9월 출시 이후 연간 기준으로 손실을 기록하지 않았다. 코스피가 24.9%, 9.6% 하락한 2022년과 2024년에도 각각 1.0%, 13.0%의 수익률을 냈다.
최근 이 펀드의 위험 등급은 기존 1등급인 '매우 높은 위험'에서 3등급인 '다소 높은 위험'으로 조정됐다. 이에 따라 퇴직연금 클래스인 C-P2와 C-P2e를 통한 가입이 가능해졌다.
타임폴리오자산운용은 위험 등급 조정으로 퇴직연금 시장에서 판매 기반을 넓힐 수 있을 것으로 보고 있다. 회사 측은 퇴직연금 내 확정급여형(DB) 상품 라인업 구축도 가능해졌다고 설명했다.
이찬휘 타임폴리오자산운용 주식운용1본부장은 "위드타임 펀드는 시장 방향성과의 상관관계가 낮아 변동성 장세에서 안정적인 성과를 원하는 고객 수요가 꾸준하다"며 "최근 강한 랠리 이후 시장 변동성이 확대된 만큼 변동성 관리를 바탕으로 수익을 쌓아나가겠다"고 말했다.
타임폴리오자산운용은 위드타임 외에도 '마켓리더', '탑픽 EMP펀드' 등 공모펀드 라인업을 운용하고 있다.
dconnect@newspim.com