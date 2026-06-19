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타임폴리오자산운용, '제 11회 모의투자대회' 시상식 개최

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  • 타임폴리오자산운용이 18일 제11회 로드 투 펀드매니저 모의투자대회 시상식을 열었다
  • 1위 손건 씨가 수익률 100.50%를 기록했고 상위 5명과 운용능력 우수 참가자들이 수상했다
  • 운용능력 우수자 3명에게 채용 전환형 인턴십이 주어졌고 수익률 상위 5명에겐 총 2000만원이 지급됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수익률 상위 5명 및 운용능력평가 우수자 시상

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용은 전날 '로드 투 펀드매니저(Road to Fund Manager·RFM) 모의투자대회' 시상식을 개최했다고 19일 밝혔다.

타임폴리오자산운용은 지난 4월 1일부터 5월 29일까지 2개월간 '제11회 로드 투 펀드매니저'를 진행했다. 이번 대회에 총 2084명이 참여했으며, 시상식에는 우수한 수익률을 기록한 상위 5명과 뛰어난 운용 역량을 입증한 참가자들이 참석했다.

타임폴리오자산운용이 주최한 '제 11회 로드 투 펀드매니저(RFM) 모의투자대회' 시상식에서 황성환·차문현 대표이사(윗줄 왼쪽부터)와 수상자들이 한자리에 모였다. (아래 왼쪽부터)수상자인 민시윤씨(3위), 배지수씨(2위), 이지훈씨(4위), 황윤재씨(운용능력평가 우수), 손건씨(1위), 한국외대 오준서씨(운용능력평가 우수). [사진=타임폴리오자산운용]

대회 1위를 차지한 손건 씨는 100.50%의 수익률을 기록했다. 2024년부터 꾸준히 대회에 참가했던 손씨는 운용능력평가에서도 우수한 성적을 거뒀다. 그는 "아무래도 대학생이다 보니 실제 현금으로 투자하면서 연습할 수는 없었고, 이러한 모의 투자를 통해 투자에 대해 알아가면서 실력을 쌓을 수 있었다"며 "우공이산(愚公移山)의 자세로 꾸준히 복기하면서 실력을 쌓은 끝에 이번에 값진 결과를 얻을 수 있었다"고 말했다.

2위를 기록하고 운용능력평가에서도 우수 등급을 받은 배지수 씨는 "펀드 매니저들의 가장 큰 고충이 매 순간 시장을 이겨야 한다는 압박이라는 말을 들었는데, 대회에 참여하면서 그 말의 의미를 잠시나마 느끼게 됐다"며 "매일 시장을 보고 포트폴리오를 점검하면서 배운 것이 많았다"고 전했다.

이외에도 민시윤 씨(3위), 이지훈 씨(4위), 오규은 씨(5위, 운용능력평가 우수)가 각각 수상의 영예를 안았다.

포트폴리오 분산, 변동성 관리 등 운용능력평가에서 높은 점수를 받은 오준석 씨, 유영근 씨, 황윤재 씨 등 3명에게는 '채용 전환형 인턴십' 기회가 주어졌다. 황윤재 씨는 "처음에는 그냥 모의투자대회니까 참여도 하고 상도 타볼까 하는 마음이었지만, 이제는 본격적인 펀드매니저로서 역량을 키워보고 싶다"며 "진로를 잡은 만큼 제도권 매니저로서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

황성환 타임폴리오자산운용 대표는 "책에서 배운 대로 투자를 하기 보다는 실전 경험을 쌓으면서 투자실력을 쌓는 게 중요하다"며 "길목을 지키는 투자 보다는 주도주를 찾는 게 펀드매니저의 역할이고, 이를 위해서는 고수들의 전략을 배우는 '모방'부터 시작하는 것이 좋은 방법"이라고 강조했다.

로드 투 펀드매니저 모의투자대회는 2023년부터 분기별 1회, 연간 총 4회 개최되고 있다. 창립대회를 포함해 총 12회가 열리는 동안 상금 누적금액만 3억원에 달한다. 대회를 통해 우수운용능력 평가를 받게 되면 RFM(1기~4기) 인턴십 기회가 주어진다. 1년에 2회 운영되는 인턴십에 참여한 누적 인원은 29명이다. 오는 22일부터 시작되는 RFM 5기 인턴십 과정에는 7명이 참여할 예정이다.

한편 로드 투 펀드매니저 모의투자대회는 자본시장 진출을 희망하는 대학(원)생 및 최근 졸업생(2017년 이후 학부 졸업생까지)이라면 누구나 참여할 수 있다. 참가자들은 10억원의 가상 자산을 운용하며 실제 시장 데이터를 바탕으로 투자 실력을 겨룬다. 단순히 높은 수익률만 추구하는 것이 아니라, 종목별 편입 한도(단일 종목 15% 이하), 산업군 비중 제한 등 대회 운용 가이드를 반드시 준수해야 한다. 수익률 상위 5명에게는 총 2000만원의 상금이 수여된다.

rkgml925@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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