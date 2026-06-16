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타임폴리오자산운용, 고객 접점 확대 위한 대규모 브랜드 캠페인 진행

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  • 타임폴리오자산운용은 16일 TIME 액티브 ETF 브랜드 캠페인과 투자자 참여형 이벤트를 시작했다고 밝혔다
  • 디지털·옥외 광고를 통해 액티브 ETF의 차별점과 투자 철학을 알리고 생활 밀착형 채널로 고객 접점을 확대한다
  • 7월 14일까지 AI검색·매수 인증 이벤트를 진행해 투자자들이 TIME 액티브 ETF를 쉽고 재미있게 경험하도록 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

온·오프라인 아우르는 전방위 통합 마케팅 전개

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용은 16일 상장지수펀드(ETF) 고객 접점 확대를 위한 온오프라인 브랜드 캠페인과 투자자 참여형 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

타임폴리오자산운용에 따르면 이번 캠페인은 'TIME 액티브 ETF'의 차별점을 전달하기 위해 기획됐다. 캠페인은 전날부터 시작됐으며, 회사는 디지털 광고와 옥외 광고를 아우르는 통합 마케팅을 통해 TIME 액티브 ETF의 투자 철학과 운용 역량을 보다 많은 투자자들에게 전달한다는 계획이다.

[사진=타임폴리오자산운용]

캠페인의 브랜드 필름은 "모두 같은 투자, 모두 같은 결과"라는 문제의식에서 출발한다. 같은 지수를 그대로 따라가는 기존 ETF 투자 방식에 익숙한 투자자들에게 "요즘 누가 그런 ETF 해?"라는 질문을 던지며, 시장 변화에 맞춰 포트폴리오를 능동적으로 조정하는 액티브 ETF의 필요성을 쉽고 직관적으로 전달한다는 설명이다.

타임폴리오자산운용은 주요 디지털 플랫폼을 활용해 캠페인 광고를 선보이는 한편, 아파트 및 오피스 엘리베이터, 버스 외부 광고 등 생활 밀착형 채널을 통해서도 투자자들과의 접점을 적극적으로 확대할 예정이다. 출퇴근 시간과 여가 활동 중 자연스럽게 투자자들과 만날 수 있는 매체를 중심으로 배치해 브랜드 인지도 확대와 고객 커뮤니케이션 강화에 초점을 맞췄다.

고객 참여형 이벤트도 진행한다. 자사 공식 홈페이지를 통해 '요즘 누가 그런 ETF 해? TIME과 함께 새로운 투자를 시작할 '누'를 찾습니다!' AI검색 이벤트와 매수 인증 이벤트를 실시한다. 이벤트는 오는 7월 14일까지 진행되며, 투자자들이 TIME 액티브 ETF를 보다 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 구성됐다.

김남의 타임폴리오자산운용 ETF전략본부장은 "ETF 시장이 빠르게 성장하면서 운용사의 투자 철학과 실제 운용 능력을 투자자들에게 직접 설명하는 것이 중요해지고 있다"며 "이번 브랜드 캠페인과 이벤트를 통해 투자자들이 TIME 액티브 ETF를 보다 친숙하게 접하고, 액티브 ETF만의 차별화된 투자 가치를 경험할 수 있는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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