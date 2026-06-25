타임폴리오자산운용, 'Korea플러스배당액티브' ETF 특별배당 실시

정기 월배당 0.5%에 특별배당 0.5% 추가 지급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용은 25일 자사 'TIME Korea플러스배당액티브' 상장지수펀드(ETF)가 6월 배당금으로 정기 월배당 0.5%에 특별배당 0.5%를 더한 총 1.0% 수준의 월배당을 지급한다고 밝혔다. 특별배당을 포함한 분배금을 수령하기 위해서는 오는 26일까지 해당 ETF를 매수해야 한다.

이번 특별배당은 해당 ETF가 우수한 운용 성과를 기록해 온 데 따른 것으로, 투자자들에게 성과를 추가로 환원한다는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 전했다. 타임폴리오자산운용은 TIME Korea플러스배당액티브 ETF를 통해 지난 3월에도 특별배당을 실시한 바 있다.

[사진=타임폴리오자산운용]

TIME Korea플러스배당액티브 ETF는 국내 증시 상승을 이끄는 주도주를 선별적으로 편입해 시장 상승분을 적극적으로 확보하고, 금융주 등 배당 매력이 높고 경기 방어력이 상대적으로 우수한 종목 등을 균형 있게 담고 있다. 또 이익 성장성, 주주환원 정책, 밸류에이션 매력, 업종별 경기 민감도 등을 종합적으로 고려해 포트폴리오를 조정한다.

타임폴리오자산운용 관계자는 "TIME Korea플러스배당액티브 ETF는 월배당과 액티브 운용을 통한 초과성과 가능성을 함께 추구하는 상품"이라며 "올해 3월에 이어 6월에도 특별배당을 실시할 수 있었던 것은 시장 국면에 맞춰 주도주와 고배당 방어주를 유연하게 조합해 온 운용 성과의 결과"라고 말했다.

이어 "국내 증시가 중장기적으로는 이익 개선 기대를 바탕으로 상승 여력을 보유하고 있지만, 단기적으로는 금리와 환율, 글로벌 경기 변수에 따른 변동성이 이어질 수 있다"며 "이러한 환경에서 TIME Korea플러스배당액티브 ETF는 시장 상승 참여와 배당을 동시에 추구하는 대표적인 국내 액티브 배당 ETF로 자리 잡았다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com