컴투스, MMORPG '제우스: 오만의 신' 사전예약 시작

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 1일 에이버튼 MMORPG 사전예약을 시작했다.
- 제우스: 오만의 신은 그리스 신화 배경의 신작이다.
- 양대 앱마켓·홈페이지 참여자에 각기 보상을 줬다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 에이버튼이 개발한 MMORPG '제우스: 오만의 신'의 사전예약을 시작했다. 공식 홈페이지와 양대 앱마켓에서 예약을 받고 있다.
'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 배경으로 플레이어가 신의 힘을 받은 존재로서 티탄과 크로노스의 부활을 꿈꾸는 세력에 맞서는 내용이다. 언리얼 엔진 5 기반의 그래픽과 세력 간 협력·대립, 다양한 성장 구조를 특징으로 한다.
사전예약 참여자는 플랫폼별로 다른 보상을 받는다. 앱마켓 예약자는 희귀 등급 탈것과 무기·방어구·장신구 강화 주문서 3종을 획득한다.
공식 홈페이지 참여자는 고급 등급 탈것과 핵심 성장 아이템인 에테리온 결정을 받는다. 두 플랫폼 모두에 참여한 유저에게는 희귀 등급 의상이 추가로 지급된다.
공식 유튜브 채널 구독과 카카오톡 채널 친구 추가 이벤트도 진행 중이다. 참여자는 100만 골드와 게임 아이템을 받을 수 있으며 카카오톡 채널 친구 추가 시 치킨·커피·편의점 모바일 상품권 등 경품에 응모할 수 있다. 카카오톡 채널 친구 수가 단계별 목표를 달성하면 네이버페이 포인트 5만 원권 등 추가 경품도 제공된다.
에이버튼은 기존 MMORPG의 과도한 경쟁 피로도를 완화하기 위해 유사한 스펙의 유저들이 각자의 구간에서 경쟁하도록 설계했다고 설명했다.
origin@newspim.com