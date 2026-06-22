컴투스 '서머너즈 워', 애니 '장송의 프리렌'과 협업

AI 핵심 요약beta
- 컴투스는 22일 모바일게임 서머너즈워와 애니 장송의 프리렌 협업을 발표했다
- 이번 협업으로 프리렌 등 애니 5종 캐릭터가 게임에 추가되고 미니사이트에서 정보와 스킬 영상도 공개했다
- 29일까지 유튜브 기대평 이벤트를 진행해 전원 보상과 추첨 한정판 굿즈를 제공하며 협업 업데이트는 30일 예정됐다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스의 모바일게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'가 인기 TV 애니메이션 '장송의 프리렌'과 협업한다.
컴투스는 22일 협업 티저 영상을 공개하고 특별 미니사이트를 열었다. 이번 협업으로 프리렌, 페른, 슈타르크, 위벨, 힘멜 등 5종의 캐릭터가 게임에 추가된다. 미니사이트에서는 각 캐릭터의 정보와 스킬 프리뷰 영상을 확인할 수 있다.
'장송의 프리렌'은 용사 일행이 마왕을 무찌른 뒤 천 년 넘게 살아온 마법사 프리렌과 새로운 인물들의 여정을 그린 작품이다. 만화 단행본은 누적 발행 부수 3500만 부를 돌파했으며, TV 애니메이션도 인기를 얻고 있다.
컴투스는 공식 유튜브 채널에서 기대평 이벤트를 진행한다. 6월 29일까지 티저 영상을 감상한 뒤 댓글로 소환사명과 함께 기대평을 남기면 참여할 수 있다.
모든 참여자에게는 신비의 소환서와 에너지, 마나석이 지급되며, 추첨을 통해 10명에게는 한정판 MD인 '서머너즈 워 체스 세트'를 증정한다. 협업 업데이트는 6월 30일 예정이다.
origin@newspim.com