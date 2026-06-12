컴투스홀딩스, 수집형 RPG '스타 세일러' 30일 글로벌 출시

AI 핵심 요약beta
- 컴투스홀딩스가 12일 스타 세일러를 30일 글로벌 동시 출시한다고 밝혔다.
- 스타 세일러는 판타지 배경의 수집형 RPG로 턴제 전투와 파티 조합이 특징이다.
- CBT 호평과 파이널 테스트를 거쳐 비주얼과 완성도를 다듬었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유명 아트 디렉터 콕스 참여…사전 예약 진행 중
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 컴투스홀딩스가 신작 수집형 역할수행게임(RPG) '스타 세일러(Star Sailors)'를 이달 말 글로벌 시장에 선보인다.
컴투스홀딩스는 12일 파나나스튜디오가 개발한 수집형 RPG 스타 세일러를 오는 30일 한국을 포함한 글로벌 주요 지역에 동시 출시한다고 밝혔다.
스타 세일러는 판타지 세계관을 배경으로 한 수집형 RPG로 애니메이션풍 그래픽과 전략적인 턴제 전투를 특징으로 한다. 이용자는 5인 파티와 소환수, 장비를 자유롭게 조합해 육성할 수 있으며 던전 공략과 이용자 간 대결(PvP) 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.
특히 유명 아트 디렉터 콕스(Coax)가 프로젝트에 참여해 독창적인 비주얼과 세계관을 구현했다. 글로벌 비공개테스트(CBT)에서는 캐릭터 디자인과 스토리 전개가 호평을 받았으며, 최근 진행한 파이널 테스트를 통해 성장 밸런스와 사용자환경(UI·UX) 등 서비스 전반의 완성도를 점검했다.
강일모 파나나스튜디오 대표는 "캐릭터마다 진정성을 담은 내러티브와 밀도 있는 게임 구조를 통해 차별화된 재미를 제공하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com