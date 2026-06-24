컴투스, 모바일 야구게임 '컴투스프로야구V26' 챔피언십 개최

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 7월 4일까지 ‘컴투스프로야구V26’ 클럽 대회를 모집했다.
- 예선은 7월 13일부터 매주 월요일 온라인 중계로 치렀다.
- 결승과 3·4위전은 8월 29일 오프라인에서 열고 상금을 지급했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 모바일 야구게임 '컴투스프로야구V26'의 클럽 대회를 개최한다. 참가팀 모집은 7월 4일까지 공식 커뮤니티를 통해 진행된다.
클럽장 또는 부클럽장이 신청할 수 있으며 신청 클럽 중 랭킹 스코어 합계 순위 상위 16개 클럽이 최종 선정된다. 출전 선수는 신청 시점까지 동일 클럽을 유지하고 시즌별 클럽 대전에 1회 이상 참여한 유저로 구성된다. 각 클럽은 5명의 선수를 등록한 뒤 경기별로 이 중 3명을 지정해 출전할 수 있다.
대회는 온라인 예선과 오프라인 결선으로 나뉜다. 16강부터 4강까지의 예선전은 7월 13일부터 매주 월요일 오후 7시에 유튜브로 생중계되며 3판 2선승제 토너먼트 방식으로 진행된다. 결승전과 3·4위전은 8월 29일 오프라인에서 펼쳐진다.
경기 전 각 클럽은 출전 선수와 선발 투수를 제출해야 하며 동일한 선발 투수는 중복 기용할 수 없다. 우승 클럽에는 700만원, 2위 500만원, 3위 300만원, 4위 150만원의 상금이 지급된다.
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