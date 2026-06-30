컴투스, 서울대 창업동아리 SNUSV 데모데이 후원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SNUSV 38기 행사서 창업팀 IR 피칭·시상식 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 서울대학교 학생벤처네트워크 'SNUSV'의 창업팀 발표 행사를 후원했다. 지난 27일 서울 코엑스에서 열린 'SNUSV 38기 데모데이'에는 구성원과 동문, 창업가, 투자 관계자 등 약 300명이 참석했다.

이번 행사는 SNUSV가 창립 30주년을 맞아 개최한 것으로 창업팀들의 활동 성과를 공유하고 사업 아이템을 발표하는 자리였다.

컴투스가 서울대학교 학생벤처네트워크 'SNUSV'의 창업팀 발표 행사를 후원했다. [사진= 컴투스]

IR 피칭은 신생팀과 기존 팀 중 선발된 'Lean-up' 팀, 3개월간 집중 육성한 'AC Program' 팀으로 나뉘어 진행됐다. AC Program 부문에서는 AI 에이전트 기반의 인플루언서 마케팅 솔루션을 운영하는 '오초' 팀이 1위를 차지했다.

SNUSV를 설립하고 초대 회장을 역임한 송병준 컴투스 의장이 직접 참석해 축사와 시상에 참여했다. 송 의장은 "SNUSV가 30년 동안 성장해온 모습을 보며 창립자로서 자랑스럽다"며 "후배 창업가들이 세계로 뻗어가는 기업을 만드는 데 앞장서 주길 바란다"고 말했다.

SNUSV는 송 의장이 재학 시절 벤처기업협회의 지원을 받아 설립한 국내 최초의 창업동아리다. 송 의장은 이후 컴투스홀딩스를 창업했으며 현재 벤처기업협회 회장으로 활동 중이다.

컴투스는 글로벌 게임 개발 공모전 '컴:온' 개최, 청소년 및 여자 야구 인재 후원 등 미래 세대 지원 활동을 펼치고 있다.

origin@newspim.com