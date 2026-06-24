컴투스, MMORPG 신작 '제우스: 오만의 신' 게임 플레이 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 24일 MMORPG '제우스:오만의 신' 게임플레이 영상을 공개했다
- 영상은 언리얼엔진5 기반 4개 클래스의 외형과 전투 장면을 담았다
- 게임은 그리스 신화 세계관과 경쟁·성장 구조를 갖추고 3분기 출시를 준비 중이다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 개발사 에이버튼과 함께 제작 중인 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신'의 게임플레이 영상을 24일 공개했다.
공개된 영상은 실제 게임 환경에서 촬영한 것으로 그리스 신화를 배경으로 한 어쌔신, 엘리멘탈리스트, 아티산, 버서커 등 4개 클래스의 외형과 전투 장면을 담았다. 각 클래스의 개성을 드러내는 사냥터 전투 장면을 통해 게임의 플레이 감각을 전달한다.
영상은 언리얼 엔진 5 기반의 캐릭터 모델링과 배경, 전투 이펙트를 보여준다. 캐릭터 얼굴 클로즈업과 타격감 있는 전투 장면을 교차 배치해 각 클래스의 이미지와 액션 스타일을 함께 전한다.
게임은 그리스 신화의 최고신 제우스의 절대 권력으로 인해 균열이 일어난 세계를 배경으로 한다. 고품질 그래픽과 다층적 경쟁 요소, 클래스별 역할 분화, 다양한 성장 구조를 갖춘다.
컴투스는 올해 3분기 서비스 출시를 목표로 준비 중이다.
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