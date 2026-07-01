金총리 "1년 임무 마쳐…청년 삶·지역주도성장은 당과 국회서 풀겠다"

1일 서울청사 별관서 이임식

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 1일 총리직에서 물러나면서 "청년의 삶 개선, 지역주도성장 본격화 등의 숙제는 당과 국회에서 계속 풀어가겠다"고 밝혔다.

김 총리는 이날 정부서울청사 별관에서 이임식을 열고 "저는 오늘 국무총리직을 떠나 당과 국회로 돌아간다. 새 정부 출범 당일 지명되어 1년의 임무를 마쳤다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "내란극복과 회복의 과정에 총리 개인으로서도 APEC(아시아태평양경제협력체) 성공, 글로벌 AI(인공지능) 허브 유치, 의대생 복귀, 행정부 내란청산, 광주전남통합성사, 새만금투자지원, 대기업지방투자, 자살감소, 미중외교 등 보람이 있었다"고 자평했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 1일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 이임식을 마치고 총리실 직원들과 기념촬영을 하고있다. 2026.07.01gdlee@newspim.com

김 총리는 "저는 약자의 눈으로 미래를 보는 것이 정치라고 생각한다. 제가 매고 있는 양 무늬의 국무총리실 넥타이에는 가운데 한마리 양의 자리가 비어있다"며 "회복과 성장과 도약의 과정에서 단 한 사람도 놓치지 말고 살피고 챙기자는 다짐의 표현이다"라고 말했다.

김 총리는 "앞으로도 국민과 생명과 약자를 최우선으로 하는 이재명정부 공직자의 자세를 지켜주시기를 부탁드린다"며 "이재명 정부의 국정성공을 뒷받침하고 새로운 시대를 열기 위해 새로운 장에서 더 큰 사명감으로 뛰겠다"고 덧붙였다.

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