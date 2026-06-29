金총리, '3대 메가 프로젝트' 두고 "정치 계산으로 미래 발목 잡지 말아야"

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"시장 결정에 정치 끌어들인 건 비판하는 쪽"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 3대 메가 프로젝트를 두고 관치 개입이라는 비판에 대해 "정치적 계산으로 미래의 발목을 잡지 말아 주시기를 당부드린다"고 29일 밝혔다.

김 총리는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "시장의 결정에 정치를 끌어들이는 건 오히려 비판하는 쪽"이라며 이 같은 입장을 공유했다.

그러면서 "이번 결정을 비판하는 논리대로라면, 그간 수도권에만 기회가 쌓였던 것을 특혜라고 해야 하지 않겠습니까"라고 반문했다.

이재명 대통령은 이날 청와대에서 국민보고회를 열고 호남권 대규모 반도체 클러스터 조성 등 3대 메가 프로젝트 계획을 밝혔다. 행사에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장도 참석했다.

김민석 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB]

김 총리는 "오늘 발표된 3대 메가프로젝트는 AI(인공지능) 산업 투자로 우리 경제와 산업, 미래 먹거리를 구현할 핵심 실행동력이다"라며 "AI 산업 3대 축인 반도체, AI 데이터 센터, 피지컬 AI의 연계전략으로, 전국을 대상으로 권역마다 가장 잘 할 수 있는 산업을 가장 합리적인 곳에 심는 것"이라고 평가했다.

또 "반도체가 AI의 두뇌가 되고 AI 데이터센터가 이를 구동하는 기반이 되며 피지컬AI와 로봇은 산업 현장과 국민 생활 속에서 새로운 성장과 혁신을 만들어 낼 것"이라고 봤다.

김 총리는 "이번 지역투자는 기업이 해당 지역의 전력, 용수, 인프라, 저렴한 용지 등 여러 여건을 종합적으로 고려하여 결단한 사안"이라고 재차 강조했다.

김 총리는 "머뭇거릴 시간이 없다. 이제 우리는 정부와 민간이 일체가 되어 역량을 총결집하고, 치열한 글로벌 경쟁 속에서 싸워가면서 대한민국의 경제산업 입지를 확보하고, 국가 경쟁력을 키워나가야 한다"고 밝혔다.

김 총리는 "지역에 대한 과감한 투자를 결정해 주신 기업들께 감사드리며, 정부는 기업의 투자 의사를 존중하면서 지역별 전력 차등요금제 등 제도적 기반과 전력·용수 등 핵심 인프라 등에 제약이 없도록 책임 있게 챙기겠다"고 약속했다.

이어 "인허가 등 현장애로가 신속히 해소될 수 있도록 지방정부와 긴밀히 협력하고, 기업투자가 실제 착공과 가동, 양질의 일자리와 지역경제 활력으로 빠르게 이어질 수 있도록 중앙부처의 역량을 결집해 총력 지원하겠다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com