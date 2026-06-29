[3대 메가프로젝트] 2030년까지 20조 투입…'제조AI'로 100조 부가가치 창출

제조업 AI 대전환 전략 공식화

2030년 20조원 투자 목표 설정

민·관 협력으로 제조 데이터 활용

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 정부가 인공지능(AI)을 활용한 제조업 대전환 전략을 공식화했다. 과학기술정보통신부는 29일 '대한민국 제조업 대전환의 길: 제조AI 2030 전략'을 발표했다.

정부는 2030년까지 민·관이 함께 20조원을 투자해 100조원 이상의 경제적 부가가치를 창출한다는 목표를 세웠다. 이 전략은 지난 2월 발표한 '대한민국 인공지능 행동계획'의 후속 전략으로, 제조기업·AI 전문기업·대학·연구기관 등 민간 전문가 23명이 약 6개월간 참여해 수립했다.

정부는 세 가지 핵심 과제를 추진할 계획이다. 첫째는 국가 차원의 핵심 제조데이터 관리·활용 체계 구축이다. 부처별로 보유·관리하는 제조데이터를 연계하고, 기업 간 데이터 공유 시 특정 기업의 자산 가치가 훼손되지 않도록 국가가 주도적으로 관리하는 '국가 제조데이터 라이브러리'를 구축한다.

대한민국 제조업 대전환의 길: 제조AI 2030 전략 [AI 일러스트 = 이경태 기자] 2026.06.29 biggerthanseoul@newspim.com

둘째는 제조업에 특화된 AI 모델 개발이다. 구축한 제조데이터와 독자 AI파운데이션 모델을 활용해 제조업 전반에서 활용될 수 있는 '제조AI 파운데이션 모델'을 개발한다. 물리법칙 기반 AI 모델, 제조공정 내 이종 장비·로봇 간 연계, 물류·공급망 최적화 등을 바탕으로 AI와 로봇이 협업해 자율 운영되는 '풀스택 AI팩토리'도 수출 가능한 상품으로 육성한다.

셋째는 지역 제조AI 확산이다. 국내 제조업 생산·수출의 3분의 2, 고용의 절반을 차지하는 산업단지를 AI 산업단지로 전환하기 위해 'M.AX 클러스터'를 조성한다.

정부는 제조AI 추진을 기초→고도화→확산→생태계 조성 등 4단계로 나눠 추진한다. 기초 단계에서는 제조데이터 수집과 AI 모델·에이전트 개발 기반을 마련한다. 은퇴를 앞둔 제조명장의 노하우를 데이터로 변환해 AI로 전환하는 대규모 사업도 추진한다. 올해 추경으로 480억원을 먼저 반영하고 내년부터 본격 추진할 예정이다.

고도화 단계에서는 대형 제조AI 에이전트, 휴머노이드, 제조피지컬 AI 등을 통합한 풀스택 AI팩토리 기술을 개발한다. 제조 특화 휴머노이드는 올해 조선·화학·디스플레이·자동차·항공·가전·물류 7개 업종 10개 현장에서 실증을 시작해 내년 20개소 이상, 2027년 100개소(누적)로 확대할 계획이다.

확산 단계에서는 지역산단별 M.AX 클러스터를 조성하고 테스트베드, 엣지컴퓨팅 센터 등 공용 인프라를 구축한다. 상생형 AI 스마트공장 사업을 통해 대기업 협력을 바탕으로 중소기업에 제조AI 방법론을 제시한다. 해외 공장 구축 시에는 진출 국가와 기업 특성을 고려한 지원 정책을 마련한다.

생태계 조성 단계에서는 민간 투자를 촉진할 펀드·보증을 활용하고, 150조원 규모의 국민성장펀드 투자와 연계한다. '제조AI 인증' 제도를 도입해 전문기업을 육성하고, 석·박사 과정과 현장재직자 교육 프로그램을 병행한다.

배경훈 과학기술정보통신부 부총리는 "제조AI는 단순히 공장에 AI를 적용하는 수준을 넘어, AI가 제조 현장의 물리현상과 공정 흐름을 이해하고 장비·로봇을 스스로 판단·제어하는 단계로 발전해야 한다"며 "제조 피지컬 AI 원천·기반기술 확보가 필수적"이라고 말했다.

정부는 이를 체계적으로 추진하기 위해 '산업디지털전환 및 인공지능 활용 촉진법'과 '중소기업 스마트제조혁신법' 개정을 추진할 계획이다.

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