수원시 "인공지능 기반 '지능형 포트홀 탐지 플랫폼' 구축한다"

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CCTV와 차량탑재 AI 카메라 영상 활용...통합 관제시스템 만들어

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 도로 포트홀을 신속하게 탐지하고 정비하기 위해 인공지능(AI)을 기반으로 한 '지능형 포트홀 탐지 플랫폼' 구축에 나선다.

서비스 실증 이미지. [사진=수원시]

수원시는 지난 26일 시청 중회의실에서 '인공지능(AI) 기반 지능형 포트홀 탐지 플랫폼 구축 용역' 착수보고회를 열고 플랫폼 구축 방안을 보고했다고 28일 밝혔다. ㈜무한정보기술과 ㈜이노뎁이 사업을 수행한다.

오민범 수원시 에이아이(AI)스마트정책국장이 주재한 이날 착수보고회에는 도로 정비 관계 부서 공직자와 사업수행사 관계자 등이 참석해 사업 추진 일정과 단계별 추진계획 등을 공유했다.

지능형 포트홀 탐지 플랫폼은 시시티브이(CCTV)와 차량탑재 인공지능(AI) 카메라 영상을 활용해 포트홀을 자동으로 탐지하고 위치 정보를 수집·분석하는 인공지능(AI) 기반 탐지체계다.

탐지한 포트홀 정보를 지리정보시스템(GIS) 기반 지도상에 표출하고 발생 현황과 위험도·처리상태를 통합 관리할 수 있는 관제시스템을 만든다.

포트홀 발생·조치 업무를 시스템화해 포트홀 신고 접수, 보수 요청, 결과 등록, 이력 관리를 지원하는 업무처리 플랫폼을 구축할 계획이다.

수원시 관계자는 "인공지능(AI) 기반 포트홀 탐지 플랫폼 구축으로 도로 위험 요소를 더 신속하게 발견하고 대응할 수 있는 체계를 만들 것"이라며 "시민의 안전을 지키고 도로관리 효율성을 높일 수 있도록 최선을 다해 사업을 추진하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com