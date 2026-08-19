AI 다음은 어디?…한투운용, 투자 전략 라이브 공개

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 19일 전략산업 ETF 투자법 라이브 세미나를 연다.
- 지난 11일 상장한 ACE 반도체Plus전략산업 ETF 운용전략을 소개한다.
- 반도체·조선·방산·원자력 등 핵심 산업에 분산투자하는 상품이다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용이 국내 전략산업 투자법을 소개하는 라이브 세미나를 연다. 최근 상장한 'ACE 반도체Plus전략산업 ETF'를 중심으로 반도체와 조선, 방산, 원자력 등 핵심 산업의 투자 전략을 설명할 예정이다.
한국투자신탁운용은 19일 오후 5시 30분부터 30분간 ACE ETF 공식 유튜브 채널에서 라이브 세미나 '한투스테이션'을 진행한다고 밝혔다.
이번 세미나에서는 지난 11일 상장한 'ACE 반도체Plus전략산업 ETF'를 중심으로 상품의 운용 전략과 국내 전략산업 투자 방안을 소개한다.
이 ETF는 반도체와 조선, 방산, 원자력, 휴머노이드 등 국내 핵심 전략산업 가운데 산업별 대표 종목 2개씩에 투자하는 상품이다. 반도체 비중이 약 50%로 가장 높으며 삼성전자와 SK하이닉스를 편입하고 있다.
이 밖에도 현대차와 한화에어로스페이스, 두산에너빌리티, HD한국조선해양 등이 포트폴리오에 포함됐다.
운용 방식도 차별화했다. 반도체와 조선, 방산, 원자력은 핵심 투자 산업으로 유지하고, 나머지 1개 산업은 시장 환경과 정부 정책 변화 등을 반영해 교체하는 구조다.
최근 자산운용업계에서는 지수를 그대로 추종하는 상품보다 AI와 방산, 전력 인프라 등 성장성이 높은 산업에 집중 투자하는 테마형 ETF 출시가 잇따르고 있다.
투자자들의 선택지가 다양해지는 만큼 편입 종목과 산업 비중, 리밸런싱 방식 등을 함께 확인하는 것이 중요하다는 조언도 나온다.
한국투자신탁운용은 라이브 방송 중 이벤트를 통해 배달의민족 상품권(20명)과 에어팟 프로3(1명)를 증정할 예정이다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "ACE 반도체Plus전략산업 ETF는 시장 전체보다 실제 성장을 이끄는 전략산업에 집중 투자할 수 있도록 설계한 상품"이라며 "세미나를 통해 산업별 경쟁력과 중장기 성장성을 자세히 소개할 예정"이라고 말했다.
plum@newspim.com