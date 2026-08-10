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배재규 한투운용 사장 "레버리지 보다 미래 성장 이끌 산업 장기 투자해야"

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  • 배재규 사장은 10일 장기투자 철학을 강조했다
  • 반도체·조선·방산·원전을 핵심 성장산업으로 꼽았다
  • ACE ETF는 반도체 중심 10종목에 투자한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"투자는 방향과 시간의 함수…잘못 투자한 1~2년이 장기 수익률 좌우"
ACE 반도체Plus전략산업 ETF, 5대 전략산업 10종목 압축

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 배재규 한국투자신탁운용 사장이 성공적인 투자를 위해서는 투자 대상의 방향과 투자 기간을 함께 봐야 한다고 강조했다. 단기적인 시장 전망이나 레버리지 투자보다는 미래 성장을 이끌 산업에 장기 투자해야 한다는 취지다.

한국투자신탁운용은 10일 서울 여의도에서 ACE 반도체Plus전략산업 상장지수펀드(ETF) 신규 상장을 기념한 세미나를 개최했다. 해당 ETF는 오는 11일 상장 예정으로, 반도체를 중심으로 조선·방산·원전과 차세대 전략산업 등 5개 산업의 대표기업 10개 종목에 투자하는 상품이다.

이날 세미나에서 배 사장은 "성공 투자는 방향과 시간 이 두 가지를 꼭 기억해야 한다"며 "방향은 어디에 투자할 것이냐 투자 대상을 선정하는 것으로 논리의 부분"이라고 말했다. 반면 시간은 투자 이후 수익률 변동성을 견디는 과정으로, 투자자의 감정과 관련된 요소라고 설명했다.

10일 열린 ACE ETF 신규 상장 세미나에서 배재규 한국투자신탁운용 사장이 환영사를 전하고 있다. [사진=한국투자신탁운용]

◆ "미래 성장에 장기투자…시간이 수익률 좌우"

배 사장은 한국투자신탁운용의 투자 철학을 '미래 성장에 장기 투자하는 것'이라고 소개했다. 미래 성장을 이끄는 산업으로는 새로운 기술을 활용하는 테크 기업과 이를 뒷받침하는 인프라에 주목했다. 그는 "미래의 성장을 주도하는 기업은 새로운 기술을 활용하는 테크 기업"이라며 "그 기술을 활용하기 위해서는 인프라가 필요하다"고 말했다.

장기투자의 중요성을 강조하면서는 단기 매매와 레버리지 투자에 대해 경계했다. 배 사장은 "두 번 세 번 성공을 해도 한 번 삐끗하면 똑같다"며 단기적인 매매를 반복하는 방식보다 장기적으로 경쟁력 있는 성장산업에 투자해야 한다고 밝혔다.

특히 투자에서 잃어버린 시간이 장기적으로 큰 차이를 만들 수 있다고 지적했다. 그는 "잘못 투자해서 보내는 1~2년이 5년이 되면 2000배가 되는 거고, 55년에서 60년, 65년이 되면 2000배가 아닌 4000배로 늘어날 것"이라며 "시간이 그만큼 중요하다"고 전했다.

배 사장은 한국이 미국과 같은 기술 창조국은 아니지만 제조업을 중심으로 경쟁력을 갖춘 산업 생태계를 보유하고 있다는 점에도 주목했다. 그는 한국의 경쟁력 있는 성장산업으로 반도체·자동차·조선·방산·원전을 꼽으며 "이 5개는 세계적인 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라 생태계를 잘 갖추고 있다"고 말했다.

이어진 이선엽 AFW파트너스 대표의 발표에서도 반도체와 조선·방산·원전 등이 핵심 성장산업으로 제시됐다. 이 대표는 '대한민국 구조적 성장 주도주의 장기 투자 가치'를 주제로 한국 증시의 주요 성장산업을 분석하며, 반도체·조선·방산·원자력이 미·중 패권 경쟁과 공급망 재편 등 글로벌 정세 변화 속에서 경쟁력을 확보하고 있다고 진단했다.

이 대표는 반도체에 대해 "한국 증시를 대표하는 반도체 산업은 AI 패권 전쟁의 독점적 필수 인프라로, 사이클 산업이라는 프레임에서 벗어나 새로운 국면으로 들어서는 재평가 과정을 경험하고 있다"고 평가했다.

조선에 대해서는 "장기 슈퍼 사이클에 진입했다"고 짚었으며, 방산은 세계적인 국방비 확대 속에서 생산성과 납기 경쟁력을, 원전은 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 증가와 한미 원전 협력을 주요 성장 요인으로 언급했다.

10일 열린 ACE ETF 신규 상장 세미나에서 남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장(상무)이 두 번째 세션 발표를 진행하고 있다. [사진=한국투자신탁운용]

◆ 반도체 중심에 조·방·원 결합…'액티브 아이디어' 패시브로 구현

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장(상무)은 이 같은 투자 철학과 산업 전망을 ETF에 적용한 ACE 반도체Plus전략산업 ETF의 운용 전략을 소개했다. 남 상무는 "이번 상품은 ACE ETF의 철학인 '미래성장에 장기투자하라'는 철학을 한국 시장에 적용시킨 상품"이라고 설명했다.

ACE 반도체Plus전략산업 ETF는 반도체를 핵심 축으로 조선·방산·원전을 고정 편입하고, 여기에 차세대 전략산업 1개를 추가하는 구조다. 현재 추가 산업은 자동차로 휴머노이드 관련 키워드를 반영해 현대차와 현대모비스를 편입한다.

남 상무는 전략산업을 선정하는 기준으로 ▲수요 지속 여부 ▲경쟁력 대체 가능성 ▲주주가치 연결 등을 제시했다. 그는 "수요가 지속될 수 있는가, 경쟁력이 쉽게 대체될 수 있는가, 주주가치로 연결될 수 있는가, 이 세가지를 고려해 조선·방산·원자력을 국가전략산업으로 정의했다"고 말했다.

남 상무는 "AI가 돌아가려면 계산이 필요하고, 계산을 하려면 전기가 필요하고, 전기를 생산하기 위해서는 에너지가 필요하고, 에너지를 운송해야 되고, 제일 중요한 건 공급망 자체를 지킬 수 있는 안보 환경"이라며 "그렇기 때문에 조선·방산·원전은 AI 시대의 필수 인프라 산업"이라고 강조했다.

해당 ETF는 총 5개 산업에서 대표기업 2개씩을 선정해 10개 종목에 투자한다. 반도체 비중은 최소 40%로 설정하고, 종목별 최대 25%, 산업별 최소 10%의 비중 제한을 둔다. 정기 변경은 연 4회 실시하며, 추가 전략산업은 산업 키워드와 산업 규모, 정책 등을 종합해 선정한다.

남 상무는 상품 설계 과정에 대해 "액티브한 아이디어를 패시브로 구현했다"며 운용사의 액티브한 리서치를 기반으로 산업을 정의한 뒤 정해진 규칙에 따라 종목과 비중을 구성해 장기적으로 투자할 수 있는 구조를 만들었다고 설명했다.

rkgml925@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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