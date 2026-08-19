하나금융그룹, 친환경 캠페인 'HANA Green Mate' 실시

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 19일 HANA Green Mate 캠페인을 시작했다.
- 캠페인은 9월 30일까지 임직원과 손님이 함께한다.
- 에너지 절약 실천과 산림 회복 지원도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 일상 속 탄소중립 실천을 위해 임직원과 손님이 함께하는 'HANA Green Mate' 캠페인을 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 캠페인은 오는 9월 30일까지 진행되며, 임직원 대상 맞춤형 친환경 미션과 손님 대상 에너지 절약 참여 기회를 제공하는 것이 특징이다.
그룹 임직원은 QR코드를 통해 HANA Green Mate에 접속한 뒤 장소를 선택하면 상황에 맞춰 즉시 실천할 수 있는 미션을 안내받는다. 미션은 ▲에너지 절약 ▲냉난방 효율 ▲자원 절약 및 디지털 전환 ▲일회용품 절감 ▲친환경 이동 ▲친환경 식생활 등 총 70가지 항목으로 구성됐다.
하나금융그룹은 캠페인 종료 후 미션별 참여 건수와 수행량을 집계해 예상 탄소배출 감축 효과를 산출할 계획이다.
이번 캠페인에는 임직원뿐만 아니라 손님도 동참할 수 있다. 개인 SNS에 자신만의 에너지 절약 방안을 게시하면 참여 가능하며, 추첨을 통해 30명에게 커피 쿠폰을 제공한다.
아울러 하나금융그룹은 산불 피해 지역에 나무를 기부하는 산림 회복 지원 사업을 함께 추진해 일상 속 실천이 환경 개선으로 이어지도록 할 방침이다.
하나금융그룹 관계자는 "일상 속 작은 실천이 탄소배출 감축으로 이어지길 기대한다"며 "임직원과 손님이 함께하는 ESG 활동을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com