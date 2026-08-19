라온시큐어, 업스테이지 국가 AI 프로젝트 보안 담당

AI 핵심 요약beta
- 라온시큐어가 19일 업스테이지 AI 사업 보안 파트너로 참여했다.
- 양사는 독파모 컨소시엄서 보안 분야를 맡아 협력한다.
- 국산 LLM 기반 자율형 보안 상용화를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온시큐어가 업스테이지의 국가대표 인공지능(AI) 개발 사업에 보안 파트너로 참여한다고 19일 밝혔다.
AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 업스테이지가 주도하는 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트(독파모)' 개발 컨소시엄에서 보안 분야를 맡는다. 업스테이지는 지난 18일 과학기술정보통신부 주관 심사에서 독파모 2차 단계평가를 통과해 3차 프로젝트에 진출했다.
회사에 따르면 양사는 지난 4월 업무협약을 체결하고 에이전틱AI 기반 보안 자동화 플랫폼 개발을 추진해 왔다. 이번 독파모 프로젝트 참여는 이러한 협력을 국가 사업으로 확대하는 것이다.
라온시큐어의 보안·인증 기술과 업스테이지의 거대언어모델(LLM) '솔라(Solar)'를 결합해 보안 전문가의 업무 자동화와 자율형 AI 보안 기술의 산업 현장 적용 가능성을 공동으로 실증할 계획이다. 라온시큐어는 국가 지정 정보보호 전문서비스 기업으로 실전 대응 노하우와 화이트해커 컨설팅 역량을 갖추고 있다.
공공·금융·국방 등 민감 영역을 포함한 산업 전반에서 활용 가능한 국산 AI 기반 보안 체계를 구축하고 고도화하는 사이버 위협에 선제 대응하는 것이 목표다.
양사는 독파모 프로젝트를 통해 확보한 기술과 실증 성과를 국가 기간 시설부터 국민 생활 서비스 현장까지 확산할 예정이다. 이를 바탕으로 국산 LLM과 라온시큐어의 AI 보안·인증 기술을 결합한 자율형 보안 서비스의 상용화를 추진한다.
김태진 라온시큐어 CTO는 "AI 모델을 국산 기술로 만드는 일과 그 모델을 국산 기술로 지키는 일은 떼어놓을 수 없다"며 "다양한 현장에서 고도화해 온 보안 기술이 국가 AI 전환을 뒷받침하고, 보안 주권을 확립하는 토대가 되도록 하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com