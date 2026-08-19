170만명이 선택한 키움증권 MTS…비결은 'AI 투자도우미'

AI 핵심 요약beta
- 키움증권은 19일 영웅문S# 간편모드 이용자가 170만명을 돌파했다고 밝혔다.
- 간편모드는 AI와 숏폼으로 투자정보를 쉽게 제공해 초보 투자자를 늘렸다.
- 키움증권은 하반기에도 안정성과 특화 서비스를 강화하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움증권 모바일트레이딩시스템(MTS) '영웅문S#'의 간편모드 누적 이용자가 170만명을 넘어섰다. 생성형 AI와 숏폼 콘텐츠를 접목해 투자 정보를 쉽게 전달하면서 초보 투자자를 중심으로 이용자가 빠르게 늘고 있다.
키움증권은 '영웅문S#' 간편모드의 누적 이용자가 지난 12일 기준 170만명을 돌파했다고 19일 밝혔다.
간편모드는 별도 애플리케이션 설치 없이 기존 영웅문S#에서 이용할 수 있는 '원 앱 투 모드(One App, Two Mode)' 방식으로 운영된다. 앱 설치 시 일반모드와 간편모드 가운데 선택할 수 있으며, 기존 이용자도 화면 전환 버튼을 통해 언제든 모드를 바꿀 수 있다.
지난해 10월 출시된 간편모드는 직관적인 화면 구성으로 주식 투자 진입장벽을 낮춘 것이 특징이다. 키움증권이 보유한 투자 데이터를 이해하기 쉬운 콘텐츠로 제공해 초보 투자자는 물론 숙련 투자자도 편리하게 이용할 수 있도록 설계했다.
생성형 AI를 활용한 투자 콘텐츠도 강화했다. AI 시황 리포트와 AI 종목 리포트, 국내·미국 리서치 AI 요약, 숏폼 콘텐츠인 '키움숏츠' 등을 제공한다. AI 시황 리포트는 국내외 증시 흐름을 장 시작 전과 장중, 장 마감 후 핵심 내용만 요약해 제공하며, 지난 13일 기준 이용자가 151만명을 넘어섰다.
매매 기능도 간소화했다. 적립식 투자 서비스인 '주식 더모으기'와 조건검색 기능을 직관적으로 재구성해 초보 투자자도 쉽게 이용할 수 있도록 했다.
증권사들은 최근 생성형 AI를 활용한 투자정보 제공과 숏폼 콘텐츠, 앱테크 기능 등을 강화하며 MTS 경쟁력을 높이고 있다. 단순 주문 플랫폼을 넘어 투자 정보와 생활형 서비스를 함께 제공하는 '슈퍼앱' 경쟁이 본격화하는 모습이다.
키움증권 관계자는 "간편모드는 고객이 따로 시간을 들여 공부하지 않아도 필요한 투자 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 AI 기반 서비스를 지속 확대하고 있다"며 "하반기에도 안정성을 높이고 다양한 특화 서비스를 선보여 투자 입문자들의 든든한 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com