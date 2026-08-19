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[AI회사채 쇼크] 다음 발작 버튼은…美 10년물 금리 5% 넘을까

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  • 미국 10년물 금리 5% 돌파 우려가 커졌다
  • 재정적자와 AI발 차입 급증이 금리 상승을 부추겼다
  • 일부는 4~5% 정상 범위라며 패닉은 이르다고 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 국채금리 수십 년래 최고…재정적자·인플레·AI 투자에 장기금리 상승 압력
월가 "채권 매도세 당분간 지속"…야데니 "아직 패닉은 아냐"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 글로벌 채권시장에서 장기금리가 수십 년 만에 최고 수준으로 치솟으면서 미국 10년물 국채금리의 5% 돌파 여부가 금융시장의 새로운 분기점으로 떠오르고 있다. 미국의 재정적자와 정부 부채 확대, 올 들어 인공지능(AI) 빅테크들을 중심으로 두드러진 회사채 발행 증가(민간 차입 증가), 중동 전쟁 장기화에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 맞물리며 장기금리를 끌어올리고 있어서다.

18일(현지시각) 미국 30년물 국채금리는 2007년 이후 처음으로 5.3%를 웃돌았고, 일본·독일·프랑스 등 주요국 장기금리도 수년 또는 수십 년 만에 최고 수준으로 올랐다.

이처럼 글로벌 금리 상승세가 이어지면서 주식과 기업·가계의 자금조달 비용 부담도 커지는 가운데, 시장에서는 미국 10년물 금리가 5%라는 심리적·기술적 저항선을 넘어설지에 촉각을 곤두세우고 있다.

[AI 일러스트=권지언 기자]

◆ 5% 저항선에 쏠린 눈…주요국 금리도 줄줄이 상승

로이터통신에 따르면 이날 미국 10년물 국채금리는 4.7% 안팎으로 올라 지난해 초 이후 가장 높은 수준에 근접했다.

취리히보험그룹의 가이 밀러 수석 시장전략가는 "5%는 채권시장뿐 아니라 다른 금융자산에도 매우 중요한 수준"이라며 "상승 돌파가 현실화하면 정부 재정정책에 대한 신뢰를 훼손할 가능성이 높다"고 지적했다.

그는 이 수준이 중요한 만큼 미국 재무부가 금리 상승을 막기 위해 대응에 나설 가능성도 있다고 평가했다.

일본에서도 10년물 국채금리가 3%에 육박하며 30년래 최고치를 기록했다. 독일 10년물 국채금리는 2011년 이후 최고치, 프랑스 금리는 2008년 이후 최고치로 각각 올랐다. 영국 30년물 금리 역시 1998년 이후 최고 수준에 근접했다.

채권금리가 오르면 가격은 하락한다. 글로벌 국채시장의 동반 약세는 정부뿐 아니라 기업과 가계의 차입 비용을 끌어올리는 만큼 금융시장 전반으로 파급될 수 있다.

◆ AI발 민간 차입 급증, 채권시장 수급 압박

시장에서는 이번 장기금리 상승의 배경으로 단일 요인보다는 복합적인 구조적 압력을 꼽고 있다.

우선 미국을 비롯한 주요국의 재정적자와 정부 부채가 빠르게 늘면서 국채 공급 부담이 커지고 있다. 미국 정부 부채는 약 40조달러에 육박하고 있으며, 미 의회예산국(CBO)은 연방정부의 이자 비용이 올해 국내총생산(GDP)의 3.3%를 차지한 뒤 2036년에는 4.6%까지 높아질 것으로 예상하고 있다.

여기에 AI 투자 붐이 가세해 채권시장을 한층 압박하고 있다. AI 데이터센터 구축에 나선 빅테크 기업들이 막대한 자금을 조달하면서 정부가 발행하는 국채와 민간 기업의 회사채가 한정된 자금을 놓고 경쟁하는 구도가 형성되고 있다는 분석이다.

재정적자 심화가 주요국의 오랜 고질병이라면 빅테크를 중심으로 한 민간 기업의 회사채 발행 물량 급증은 올 들어 채권시장 수급에 추가 압박을 가하고 있는 요소다. 보유 현금만으로는 연산 능력 확대에 어려움을 겪자 메타와 알파벳 아마존 등 하이퍼스케일러들이 역내와 역외에서 자금을 대거 빨아들이고 있다. 

중동 정세 역시 금리 상승을 부추기는 요인이다. 미국과 이란 간 협상 진전이 멈추고 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 지속되면서 국제유가가 배럴당 90달러를 다시 웃돌고 있다. 높은 유가가 인플레이션을 자극할 경우 중앙은행이 금리를 빠르게 낮추기 어려워질 수 있다는 우려가 커진 것이다.

캐피털이코노믹스의 조나스 골터만 수석 시장이코노미스트는 최근 국채금리 급등이 투자자들이 정부의 방만한 재정 운용에 대해 인내심을 잃고 있음을 보여준다고 평가했다.

뉴욕 연방준비은행이 추산하는 미국 10년물 국채의 기간 프리미엄(term premium)도 약 80bp(1bp=0.01%포인트)로 12년 만에 가장 높은 수준에 근접했는데, 이는 투자자들이 장기간 자금을 빌려주는 대가로 요구하는 추가 보상이 그만큼 커졌다는 의미다.

◆ 월가 "2007년과 닮았다"…채권 매도세 장기화 경고

월가에서는 현재의 채권시장 상황을 2008년 금융위기 이전인 2007년과 비교하는 목소리도 나온다. 투자자들이 장기채 매수를 꺼리는 이유가 단순히 연준의 단기 금리 정책 때문만은 아니라는 분석이다. 앞으로 금리가 더 높아질 가능성과 정부의 재정 건전성에 대한 우려가 장기채 수요를 위축시키고 있다는 것이다.

PGIM 크레디트의 로버트 팁 최고투자전략가는 최근의 금리 상승을 두고 "기본적으로 정상화 과정"이라고 평가했다.

월스트리트저널(WSJ)은 글로벌 채권 매도세가 정부와 기업, 가계의 차입 비용을 끌어올리고 있으며 월가에서는 당분간 매도세가 끝나기 어렵다는 전망이 나온다고 전했다.

미국 정부도 높은 금리의 직접적인 영향을 받고 있다. 국채 금리가 상승하면 만기가 돌아온 기존 국채를 더 높은 금리의 신규 국채로 차환해야 하기 때문이다. 현재 미국 정부 세수 가운데 약 5달러 중 1달러가 이자 지급에 사용되고 있으며, 향후 금리가 예상보다 높은 수준에 머물 경우 재정 부담은 더 커질 수 있다.

CBO는 올해 초 미국 10년물 금리를 4.1%로 가정했지만 현재 금리는 약 4.7% 수준이다. 미국 정부가 예상보다 높은 금리 환경을 장기간 감당해야 할 가능성이 커진 셈이다.

트루이스트 어드바이저리서비스의 키스 러너 최고투자책임자(CIO)는 그동안 기업 실적 호조가 금리 상승에 대한 시장의 관심을 분산시켰지만 "실적 시즌이 지나가면 금리에 대한 관심이 더 커질 것"이라고 진단했다.

실제로 이날 뉴욕증시에서는 나스닥종합지수가 1.3%, S&P500지수가 0.7%, 다우존스30산업평균지수가 0.2% 각각 하락했다. 특히 반도체주가 일제히 약세를 보이며 필라델피아반도체지수는 7월 1일 이후 가장 큰 폭으로 떨어졌다.

◆ 야데니 "아직 패닉은 아니다"…4~5% 정상 범위 전망 유지

다만 모든 시장 참가자가 장기금리 급등을 금융시장 위기의 전조로 보는 것은 아니다.

야데니리서치는 미국 국채금리가 상승하고 있지만 아직 '패닉 버튼'을 누를 단계는 아니라고 평가했다. 에드 야데니가 이끄는 전략팀은 미국 국채금리가 경제와 기업 실적에 부정적 영향을 주지 않는 4~5%의 정상 범위에서 움직일 것이라는 기존 전망을 유지한다고 밝혔다.

다만 야데니리서치는 10년물 금리가 현재 이 범위의 상단에 가까워진 만큼 '채권 자경단(bond vigilantes)'의 움직임을 면밀히 지켜보고 있다고 강조했다. 채권 자경단은 정부의 방만한 재정정책이나 인플레이션을 우려하는 투자자들이 국채를 대거 매도해 금리를 끌어올림으로써 정부에 재정 긴축을 압박하는 현상을 의미한다. 야데니는 1980년대 이 용어를 처음 사용한 인물이다.

야데니리서치는 2023년 여름에도 미국 10년물 금리가 4%에서 5%까지 급등했지만, 이후 5% 수준이 오히려 채권 매수자들에게 매력적인 진입점으로 작용했다고 지적했다.

픽테트의 크리스토퍼 뎀빅 선임 투자자문역도 "우리는 듀레이션(채권의 금리 민감도)에 대해 매수 포지션"이라며 현재의 채권 매도세가 지속되지는 않을 것으로 예상했다.

kwonjiun@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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