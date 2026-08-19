다날투자파트너스, 논증 AI 스타트업 '딥스킬' 시드 투자

AI 핵심 요약beta
- 다날투자파트너스가 19일 딥스킬에 시드투자했다.
- 딥스킬은 논증AI 에듀테크로 대기업 고객을 확보했다.
- 다날은 기술 고도화와 해외 진출을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날의 계열사인 다날투자파트너스가 논증AI(Argumentation AI) 기반 에듀테크 스타트업 딥스킬에 시드 투자를 단행했다고 19일 밝혔다. 투자 금액은 양사 합의에 따라 비공개했다.
회사에 따르면 딥스킬이 보유한 독보적인 AI 연구개발 역량과 탄탄한 고객 네트워크, 향후 다날 그룹과의 협력 가능성을 높게 평가해 이번 투자를 결정했다.
딥스킬은 글로벌 연구진과의 공동연구를 통해 기술 경쟁력을 확보하고 있다. 논증AI 분야의 권위자인 영국 던디대학교 ArgTech 연구소의 크리스 리드 교수와 의사결정 분야 전문가인 호주 뉴사우스웨일스대학교 박철진 교수 등과 협력 중이다.
초기 에듀테크 스타트업으로는 이례적으로 LG인화원, SK이노베이션, GS건설, 42dot 등 국내 대기업을 고정 고객사로 확보했다. 최근에는 동아비즈니스리뷰(DBR)와 업무협약을 체결했으며, 조직의 리더와 의사결정권자들이 실무 의사결정 역량을 훈련할 수 있는 '대화형 의사결정 훈련 플랫폼' 론칭을 앞두고 있다.
다날투자파트너스는 이번 투자를 계기로 딥스킬의 기술 고도화와 글로벌 시장 진출을 지원하는 한편, 모기업 다날 및 계열사의 사업 역량과 인프라를 결합해 그룹 차원의 신사업 시너지를 창출할 방침이다.
다날투자파트너스 진창용 대표는 "AI 분야는 당사가 지속해서 주목하고 활발히 투자를 진행해온 핵심 영역"이라며 "앞으로 딥스킬이 글로벌 에듀테크 시장에서 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com