최민희 "與 지도부 구성, 당심이 민심 견제한 결과...당심 기초로 민심 확장해야"

AI 핵심 요약beta
- 최민희 민주당 수석최고위원은 19일 부산서 당심·민심 확장 전략을 강조했다.
- 그는 포털·언론 개혁과 청년 최고위원 선출을 통해 총선 승리 기반을 다져야 한다고 했다.
- 또 최고위원회·의원총회 공개와 조희대 사법부 탄핵 논의를 촉구했다.
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[부산=뉴스핌] 조승진 신정인 기자 = 최민희 더불어민주당 수석최고위원은 19일 "이번 지도부 구성은 당심을 민심이 견제하는 절묘한 결과라고 저는 평가한다"며 "총선에서 이기려면 당심을 기초로 민심을 확장해 가야 한다"고 말했다.
최 수석최고위원은 이날 부산에서 열린 민주당 최고위원회의에서 "총선에서 이기려면 당심을 기초로 민심을 확장해 가야 한다"며 "특히 포털 개혁은 댓글 부대를 막기 위한 총선 승리의 전제 조건"이라고 했다.
최 수석최고위원은 "총선 승리를 위한 지혜를 함께 만들었으면 좋겠다"며 "꼭 언론 개혁이 전제되었으면 좋겠다"고도 했다.
그러면서 "앞으로 김민석 대표님과 총선 승리를 위한 확장 전략의 구체적인 내용에 대해서 꼼꼼하게 함께 논의해서 모범 답안을 만들어 가도록 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.
또 청년 최고위원 선출을 통해 최고위원회를 조속히 완전체로 구성하고, 최고위원회에 이어 의원총회 공개도 검토해야 한다고 제안했다.
그는 "저희 최고위원회가 빨리 완전체가 돼야 한다"며 "그래서 청년 최고위원이 임명되어야 한다고 생각한다. 이 컨센서스는 전대 기간 중에 후보자 모두 동의한 것으로 안다"고 말했다.
이어 "이미 전대위(전국대학생위원회)가 한 가지 제안을 했다, '민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다' 이게 권고사항"이라며 "이전 지도부도 경선 방식으로 평당원 최고위원을 선출한 바가 있으니 참고해서 잘 최고위원 한 명이 청년이었으면 좋겠다"고 제안했다.
청년 정책과 당내 참여 방식에 대해서도 언급했다.
최 수석최고위원은 "우리 당이 14시청년 중심으로 모든 청년 정책을 하고 있다는 비판이 있다"며 "그래서 19시청년도 참여할 수 있도록 기획이 되도록 꼼꼼하게 같이 챙겼으면 좋겠다"고 말했다.
그는 "직장 다니는 청년들도 참여할 수 있었으면 좋겠다는 취지"라고 설명했다.
당 회의 공개 범위를 확대하자는 제안도 내놨다. 최 수석최고위원은 "당 대표께서 최고위원회를 공개하는 것에 전적으로 동의한다"며 "더 나아가서 의원총회 공개도 대표께서 같이 검토해 주시기를 기대한다"고 말했다.
사법부를 향해서는 강도 높은 비판을 이어갔다.
최 수석최고위원은 "앞서 말씀하셨듯이 조희대 사법부의 내란이 지속되고 있다"며 "이번 조희대 대법원장의 청와대 패싱, 대법관 재청은 목불인견, 상상초월 행태로 분노가 치민다"고 말했다.
이어 "조희대 대법원장과 사법부는 국민의 철퇴를 맞아야 한다"며 "국회가 즉시 탄핵을 포함한 조희대 거취 논의를 시작해야 한다고 생각한다"고 주장했다.
chogiza@newspim.com