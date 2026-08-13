박선원 "최민희, 김민석 비난에만 초점...김용, 5위 안정권으로 들어올 것"

AI 핵심 요약beta
- 박선원 후보가 13일 라디오에서 최민희 후보를 비판했다.
- 최 후보가 김민석 비난에만 몰두해 표 배분을 노린다고 했다.
- 박 후보는 친명계 후보 지지를 당원들에게 호소했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 박선원 더불어민주당 최고위원 후보가 최민희 후보를 향해 "김민석 후보를 비난하는 데만 초점을 두고 있다"며 "팀정청래 내부에서 (표를) 더 많이 배당받기 위한 수단"이라고 강하게 비판했다.
박 후보는 13일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "최민희 후보는 지난 합동연설회에서 정말 긍정적인 이야기를 하지 않는다"며 "계속해서 김민석 후보를 비난하는 데만 초점을 둔다"고 말했다.
박 후보는 최 후보를 비롯해 한민수·이성윤 후보를 거론하며 "정청래 후보가 받은 표를 누가 많이 배당받아야 하냐의 문제"라면서 "최민희, 한민수, 이성윤 세 후보가 정청래 후보가 받은 표를 많이 배당받아야 자기가 앞설 수 있다고 보고 김민석 얘기만 하고 있다"고 주장했다.
그러면서 "아무런 정책적인 대안을 제시하지 않고 있다"고 비판했다.
박 후보는 인터뷰 도중 최 후보 측의 오마이TV 취재 방해 논란과 관련해서도 다시 김민석 후보를 끌어들이는 최 후보의 대응을 문제 삼았다.
그는 "뭐든지 김민석 탓을 한다"며 "정청래 후보에게 모인 표를 세 사람 '팀정청래' 내부에서 더 많이 배당받기 위한 수단으로 걸핏하면 '김민석, 김민석' 이렇게 말하고 비판하고 악용하고 있다"고 주장했다.
이어 "그렇게 되면 안 된다"며 "사고는 본인이 쳐놓고 어디다 대고 패대기질 하는 것이냐. 좀 안 그랬으면 좋겠다"고 직격했다.
박 후보는 이번 최고위원 선거의 구도 역시 '팀정청래'와 친명계 후보 간 선택의 문제라고 짚었다.
그는 향후 경기·서울 지역 경선과 관련해 "5등에 우리 김용 후보가 안정권으로 들어올 수 있다고 본다"고 전망했다.
이어 "정청래 후보와 '팀정청래'라고 불리는 세 분의 후보로 당 지도부가 구성되는 게 맞는지, 아니면 김민석 후보와 국정 경험이 있고 내란을 예측하고 막은 박선원, 약자의 상징이면서 인권의 대변인이 될 수 있는 서미화, 평당원을 대변할 수 있는 김용이라는 그림이 훨씬 나은지는 당원들이 보면 바로 판단할 수 있다"고 말했다.
그러면서 "꼭 우리 친명계 후보들을 밀어주시기 바란다"고 공개적으로 지지를 호소했다.
chogiza@newspim.com