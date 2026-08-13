신한은행, 최고 연 9% '신한 적금 9단' 출시…20만좌 한정 판매

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 14일 최고 연 9% 적금 ‘신한 적금 9단’을 출시했다.
- 이 상품은 청년층과 첫 적금 고객에 우대금리를 제공했다.
- 이달 31일까지 조건 충족 시 최고 연 9%를 적용했다.
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청년층 자산 형성 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 최고 연 9% 금리를 제공하는 자유적립식 적금 상품을 선보이며 청년층과 신규 적금 고객 확보에 나선다.
신한은행은 오는 14일 최고 연 9.0% 금리를 제공하는 1년 만기 자유적립식 상품 '신한 적금 9단'을 출시한다고 13일 밝혔다.
신한 적금 9단은 신한은행에서 처음 적금을 이용하는 고객과 신한카드 이용 고객에게 우대금리를 제공하는 상품이다. 개인 고객이라면 누구나 가입할 수 있으며 월 최대 30만원까지 자유롭게 납입할 수 있다.
기본금리는 연 3.0%이며, 조건을 충족하면 최고 연 6.0%포인트의 우대금리가 추가된다. 가입 직전 6개월 동안 신한은행 예·적금과 주택청약 상품을 보유하지 않은 고객에게 연 5.0%포인트, 신한카드(신용·체크) 결제 실적을 3개월 이상 충족한 고객에게 연 2.0%포인트의 우대금리를 제공한다.
특히 신한은행 예·적금과 주택청약 상품을 6개월간 보유하지 않은 고객이 이달 31일까지 30만원으로 신규 가입하면 최고 연 9.0% 금리를 적용받을 수 있다.
상품은 1인 1계좌만 가입 가능하며 오는 9월 30일까지 총 20만좌 한도로 판매된다. 신한은행 영업점과 '신한 슈퍼SOL'에서 가입할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com