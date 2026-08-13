하나금융, 대전 중장년 일자리 박람회 개최...지역 강소기업 취업 지원

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 13일 대전서 일자리 박람회를 열었다.
- 중장년 재취업과 강소기업 인력난 해소를 겨냥했다.
- 18개 기업 면접과 금융·취업 지원도 제공했다.
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민관 협력으로 중장년 재취업 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 대전광역시와 손잡고 중장년층의 재취업과 지역 강소기업의 인력난 해소를 위한 일자리 박람회를 열었다.
하나금융그룹은 대전광역시청에서 '하나 JOB 매칭 페스타 in 대전'을 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 지역 중장년층의 재취업을 지원하고 우수 강소기업과 구직자를 연결하기 위해 마련됐다. 지난 4월 부산을 시작으로 광주와 수원에 이어 네 번째로 열린 행사로, 대전광역시와 공동 개최했다.
행사장에는 18개 강소기업이 참여해 구직자들과 1대1 채용 면접을 진행했다. 또 50여 개 기업의 채용 정보를 한눈에 확인할 수 있는 채용 게시대와 이력서 작성 지원 공간도 마련해 구직자들의 취업 활동을 지원했다.
디지털 분야 체험 프로그램도 운영됐다. 참가자들은 디지털 인지케어 매니저와 AI 딥러닝 마스터, 데이터 라벨러 등 새로운 직무를 체험했으며, AI 기반 이력서 작성과 모의면접, 진로 성향 진단 등 맞춤형 취업 지원 서비스도 제공받았다.
이밖에도 전문 컨설턴트의 경력 분석과 이력서 첨삭, 프로필 사진 촬영, 퍼스널 컬러 진단, 캐리커처 등 취업 준비를 위한 다양한 프로그램이 마련됐다.
하나은행은 행사장에서 맞춤형 금융 상담을 제공했으며, 시니어 특화 브랜드인 '하나더넥스트(HANA THE NEXT)' 부스를 통해 은퇴 이후 자산관리와 라이프케어 컨설팅도 진행했다.
한편 하나금융은 '하나 파워 온 혁신기업 인턴십', '하나 소셜벤처 유니버시티' 등 다양한 일자리 지원 프로그램을 통해 청년부터 중장년층까지 아우르는 고용 지원 사업을 추진하고 있다.
peterbreak22@newspim.com