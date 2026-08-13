복지부, 국립의전원 설립 준비 '속도'…"2029년 개교 목표"

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- 복지부가 13일 국립의전원 설립준비위 2차 회의를 열고 전문위 구성을 확정했다.
- 기반시설·교육과정·운영체계·의무복무 등 4개 분야를 나눠 검토하기로 했다.
- 복지부는 2029년 개교와 2030년 교육과정 개시를 추진한다.
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복지부 "2030년 교육 첫 개시"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 2029년 개교를 목표로 국립의학전문대학원(국립의전원) 설립하기 위해 시설, 교육과정, 운영체계, 의무복무 총 4개 분야의 전문위원회를 구성한다.
복지부는 13일 오전 서울 T타워에서 국립의전원 설립준비위원회(설립준비위원회) 제2차 회의를 개최했다.
이번 회의에서는 지난 제1차 회의 결과 보고와 함께 복지부 직제 개편 등에 따른 위원회 운영 세칙 개정(안)과 '국립의학전문대학원 설립·운영 등에 관한 법률'(국립의전원법)에 따른 국립의학전문대학원 설립에 필요한 사항을 효율적으로 심의하기 위한 전문위원회 구성(안)에 대한 논의가 이뤄졌다.
설립준비위원회는 제1차 회의 결과를 반영해 학교 설립에 관한 전문적인 사항을 효율적으로 검토하기 위해 기반 시설, 교육과정, 운영체계, 의무복무 총 4개 분야의 전문위원회를 구성하기로 했다. 전문위원회는 분야별 외부 전문가와 관계 부처 관계자로 구성할 예정으로 기반 시설 전문위원회, 교육과정 전문위원회를 우선 구성·운영할 계획이다.
기반 시설 전문위원회는 국립의학전문대학원 소재지, 설계, 건축계획 수립 등을 논의한다. 교육과정 전문위원회는 의학교육 평가인증 준비와 공공의료 특화 교육과정 등을 검토한다.
복지부는 설립준비위원회와 분야별 전문위원회의 심도 있는 논의를 거쳐 국립의학전문대학원의 소재지를 결정할 예정이다. 그밖에 국립의학전문대학원 세부 운영 방안을 규정한 하위 법령 마련도 차질 없이 진행해 나갈 계획이다.
이형훈 복지부 차관은 "전문위원회 구성을 통해 분야별 세부 논의가 본격화되는 만큼 설립 준비에 속도를 낼 수 있을 것"이라며 "2029년 개교, 2030년 교육과정 개시가 원활하게 이루어질 수 있도록 분야별 준비 과정을 하나하나 꼼꼼히 챙겨 나가겠다"라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com