용인동부경찰, 대마 재배·제조 혐의로 두 명 구속

AI 핵심 요약beta
- 용인동부경찰서가 13일 대마 유통 30대 2명을 구속했다
- 이들은 대마 35주와 대마초 2.3kg을 제조해 팔았다
- 경찰은 텔레그램 거래와 가상자산 범죄수익을 수사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 해외 인터넷사이트에서 구매한 대마 종자를 재배한 뒤 액상대마와 대마젤리 등을 제조해 온라인으로 판매한 30대 남성 두명이 경찰에 붙잡혀 구속됐다.
용인동부경찰서는 13일 대마를 재배·제조해 SNS 등을 통해 유통한 혐의로 30대 남성 A씨 등 2명을 검거해 최근 모두 구속했다고 밝혔다.
경찰은 이들이 실내에서 대마 35주를 재배하고 대마초 2.3kg을 제조한 뒤, 이를 온라인으로 판매한 것으로 보고 있다.
경찰에 따르면 이들은 사촌사이로 지난달 대마를 재배해 판매할 목적으로 빌라 2곳을 임대한 뒤, 내부에 LED 조명과 습도계, 단열시트 등 재배시설을 갖추고 해외 인터넷사이트에서 대마 종자를 구매한 것으로 확인됐다.
이들은 구매한 종자를 화분에 심어 키운 뒤 대마초와 대마젤리, 액상대마로 제조해 텔레그램 등 SNS를 통해 1회당 50만~100만원 상당의 현금 또는 비트코인 등 가상화폐를 받고 판매한 혐의를 받고 있다.
경찰은 수상한 정황을 발견한 주민 신고를 바탕으로 탐문수사와 CCTV 분석 등을 이어간 끝에 이들을 검거했다.
또 대마 재배·제조 도구와 현금 215만원, 1700만원 상당의 가상자산도 압수했다.
경찰은 이들이 텔레그램을 통해 대마를 수십 차례 판매한 것으로 보고 매수자들에 대한 수사를 계속하고 있다.
경찰은 온라인 마약범죄를 집중 단속 대상으로 삼고 마약 거래를 매개하는 미신고 가상자산 거래업자와 범죄수익 환수도 강력히 추진하겠다고 밝혔다.
seraro@newspim.com