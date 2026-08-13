이마트, 상반기 별도 영업익 1719억...2Q 영업손실은 430억

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 13일 상반기 별도 영업이익 1719억원을 기록했다
- 2분기 별도 영업이익은 256억원으로 64% 늘었지만 연결 영업손실은 430억원이었다
- 트레이더스와 에브리데이는 성장했지만 SCK컴퍼니는 적자를 냈다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이마트가 상반기 별도 기준 총매출 9조 1581억원, 영업이익 1719억원을 기록했지만 2분기 영업손실은 430억원 기록했다.
이마트는 13일 공시를 통해 상반기 누적 별도 기준 총매출이 전년 동기 대비 2.7% 증가한 9조 1581억원, 영업이익은 전년 동기 대비 230억원 늘어난 1719억원으로 15.4%의 신장률을 기록했다고 밝혔다.
2분기만 놓고 보면 별도 기준 총매출은 전년 동기 대비 3.5% 증가한 4조 4428억원, 영업이익은 전년 동기 대비 100억원 늘어난 256억원으로 64%의 신장률을 나타냈다.
다만 연결 기준 실적은 별도 기준과 대조적인 흐름을 보였다. 상반기 누적 연결 기준 순매출은 전년 동기 대비 1.5% 감소한 14조 385억원, 영업이익은 전년 대비 456억원 줄어든 1353억원에 그쳤다. 2분기 연결 기준 순매출은 6조 9150억원(1.8% 감소), 영업손실 430억원을 기록, 적자전환했다.
◆ 트레이더스·에브리데이가 상반기 실적 견인
창고형 할인점 트레이더스는 상반기 내내 두 자릿수 성장세를 이어갔다. 2분기 총매출은 전년 동기 대비 10.3% 증가한 9927억원, 영업이익은 12.7% 늘어난 346억원을 기록하며 매출과 이익 모두 두 자릿수 신장을 달성했다. 대용량 중심의 상품 구성에 단독 상품과 자체 브랜드, 특화된 먹거리 콘텐츠를 더한 차별화 전략이 상반기 성장을 뒷받침했다는 평가다.
특히 자체 브랜드 'T 스탠다드'의 2분기 매출은 전년 동기 대비 24.2% 신장했고, 높은 가성비를 앞세운 'T카페' 매출도 13.9% 늘었다. 상품과 콘텐츠에 대한 고객 호응은 방문 증가로 이어져 2분기 방문 고객 수는 전년 동기 대비 3.7% 증가했다.
기업형 슈퍼마켓 에브리데이도 상반기 영업이익이 큰 폭으로 개선되며 실적에 힘을 보탰다. 상반기 누적 영업이익은 전년 대비 51.5% 증가한 164억원을 기록했다. 2분기만 놓고 보면 총매출은 전년 동기 대비 7.2% 증가한 3891억원, 영업이익은 51.7% 늘어난 81억원이었다. 통합매입을 통한 상품 경쟁력 강화와 신규 가맹 모델 확대, 온라인 커머스·근거리 배송 등 쇼핑 편의성 제고가 맞물리며 매출 성장과 수익성 개선을 이끌었다는 분석이다.
이마트는 상반기 내내 고객이 체감하는 가격·상품·공간 전방위 혁신에 속도를 내며 본업 경쟁력을 고도화했다는 입장이다.
가격 혁신의 효과는 대표 행사인 '고래잇 페스타'에서 뚜렷하게 나타났다. 고물가 속 장바구니 부담을 낮춘 가격 경쟁력이 고객 호응으로 이어지며 2분기 행사 기간 매출과 고객 수는 전년 동기 대비 각각 8.8%, 4.1% 증가했다.
◆ 자회사, 조선호텔앤리조트 웃고 SCK컴퍼니 울고
주요 자회사 가운데 조선호텔앤리조트의 수익성 개선이 두드러졌다. 관광객 증가에 따른 투숙률 상승과 객단가 개선에 힘입어 2분기 순매출은 전년 대비 0.3% 증가한 1882억원, 영업이익은 전년 동기 대비 29억원 늘어난 101억원으로 41.1% 신장했다.
반면 SCK컴퍼니는 마케팅 이슈에 따른 매출 차질 등의 영향으로 2분기 순매출 7473억원(6.1% 감소), 영업손실 184억원을 기록했다. 이마트24는 순매출 5325억원(0.1% 증가)을 기록한 가운데, 점포 효율화 효과로 손익이 전년 동기 대비 21억원 개선되며 영업손실을 23억원으로 줄였다.
이마트 관계자는 "하반기에도 가격·상품·공간 혁신을 지속하며 본업 경쟁력과 시장 지배력을 한층 강화하는 한편, 새로운 사업 기회를 적극 발굴해 중장기 성장 기반을 더욱 탄탄히 다져나가겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com