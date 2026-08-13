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[바오지·시안의 여름] ② 친링산 6천년 지하 암반수, 시간을 품은 싸리 항아리 술 서봉주

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AI 핵심 요약

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  • 서봉주 공장은 13일 산시성 바오지서 독특한 양조법을 소개했다.
  • 친링 암반수와 수수로 9번 발효·9번 증류해 빚는다.
  • 주해 숙성법과 3000개 저장고가 전통 가치를 지켰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 4대 명주 시펑주(西凤酒, 서봉주)의 산지인 산시성 바오지시 펑샹현 류린진. 봉향형 백주 서봉주가 왜 이곳에서 탄생했을까. 서봉주 공장은 칭향형 백주의 주요 산지인 황허 유역과 농향형 백주의 중심지인 쓰촨분지 사이에 자리하고 있다. 서봉주 공장으로 볼때 이 지역은 '대자연의 발효 저장고'로서 친링의 영혼이 숨쉬는 곳이다.

백주 양조에서 있어 흔히 물은 술의 피라고 말한다. 안내원은 서봉주는 친링산맥 깊은 지하를 흐르는 약 6000여년 역사의 암반수를 사용해 만들어진다고 설명했다. 황토고원의 심원한 생태와 물, 곡물이 어우러져 독특한 양조 환경을 만들어낸다는 것이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 겉은 싸리나무 광주리, 안쪽은 계란 두부 돼지피 등을 덫칠해 내벽을 만든 독특한 구조의 술 숙성 저장 도구 주해(酒海). 이 숙성 저장도구는 당나라 때 부터 사용돼 왔으며 비물질 문화재로 지정돼 있다. 사진= 뉴스핌 촬영.  2026.08.13 chk@newspim.com

양조 과정도 독특하다. 매년 9월 발효조에 넣고 여러 차례 발효를 거친다. 아홉 번 발효하고 아홉 번 술을 받아내는 방식이다. 마오타이로 대표되는 장향형 백주와 달리 서봉주는 봉향형이라는 독특한 스타일을 갖는다. 술을 받아내는 과정에서 새로운 수수를 더해 풍미를 깊게 하는 것이 봉향형 서봉주 양조의 중요한 특징이라고 한다.

서봉주는 원료에도 각별한 공을 들이고 있다. 2018년부터 약 5만 헥타르에 이르는 대규모 농장을 확보해 고품질 원료 수수를 직접 생산하고 있다. 연간 생산량은 약 20만t, 500㎖짜리 병으로 환산하면 무려 4억병에 해당하는 규모라고 공장 관계자는 설명했다.

서봉주 공장에서 가장 인상적이었던 것은 술을 취수한 뒤 저장 지설에서 숙성시키는 과정이었는데, 무엇보다도 독특한 숙성 용기가 산시(섬서)성 시안 바오지 백주 산업 탐방단의 눈길을 끌었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 겉은 싸리나무 광주리, 안쪽은 계란 두부 돼지피 등을 덫칠해 내벽을 만든 독특한 구조의 대형 술 숙성 저장 도구 주해(酒海). 이 숙성 저장도구는 당나라 때 부터 사용돼 왔으며 비물질 문화재로 지정돼 있다. 사진= 뉴스핌 촬영. 2026.08.13 chk@newspim.com

증류를 거쳐 나온 술은 일반적인 도자기 항아리가 아니라 '주해(酒海)'라는 광주리 같은 용기에 담긴다. 겉 모습은 싸리나무와 버드나무, 회화나무 등의 가지를 엮어 만든 거대한 나뭇가지 항아리다. 박물관 전시장 자료를 보니 이 주해 숙성 저장 공법은 당나라 때부터 이어져 내려왔다고 한다.

여기에 어떻게 액체인 술을 담느냐고 물어봤더니 공장 안내원은 나뭇가지 항아리 안쪽 벽에 달걀과 두부, 벌꿀 밀랍, 돼지피, 유채유 등을 반복해서 칠해 액체를 담을수 있도록 내벽을 만든다고 일러줬다.

공장 안내원은 "물을 부으면 새는데, 같은 액체라도 술은 새지 않게 하는 전통 기술로 '주해 용기' 제작 과정이 별도의 비물질 문화유산으로 등재됐다"고 들려줬다. 높이 2.5m, 폭 1.7m에 이르는 주해 하나에는 5~8t의 백주가 들어간다. 도시처럼 넓은 바오지의 서봉주 공장 단지 안에는 이런 주해가 3000개 이상 있다고 한다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 서봉주 박물관 안내원은 8월 10일 이 회사를 방문한 시안 문화 바오지 백주 산업 탐방단에게 전시물을 가르키며 '섬서성 서봉주는 술맛이 좋다'는 내용의 액자속 글귀가 시진핑 주석의 부친인 시중쉰의 친필 글씨라고 소개했다.   2026.08.13 chk@newspim.com

거대한 싸리나무 항아리 주해 숙성 저장고 앞에 서니 서봉주 해외 판매 책임자인 순리 주임이 말해준 '서봉주 술은 세월의 침전물'이라는 말이 새삼 실감나게 다가왔다. 술은 물의 형태를 띠면서도 불의 성질을 갖고 있으며, 시간의 흐름 속에서 숙성된다는 박물관 안내원의 설명도 와닿았다.

주해는 술 저장 용기이면서 편하게 술을 운송하는 도구이기도 했다. 깨지지 않고 상대적으로 가벼워 작은 주해 들은 과거 낙타나 수레에 싣고 실크로드를 따라 서역으로 술을 운반하는데 사용했다고 한다. 오늘날엔 주해 제작 기술만 연구하는 사람들이 있을 정도로 주해 기술은 전통 예술로서도 인기가 높다.

한국에서 서봉주를 취급하는 백주 전문가 화강주류의 김람수 대표는 다음과 같이 흥미로운 설명을 덧붙였다. 중국에서 주량이 센 사람을 '해량(海量)'이라고 하는데, 이때의 '바다 해(海)' 역시 술을 담는 주해(酒海)에서 비롯됐다는 것이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 섬서성 바오지 시내에 서봉주 병 모양의 대형 조형물이 설치돼 있다.  사진=뉴스핌 촬영.   2026.08.13 chk@newspim.com

서봉주 숙성 저장고의 한 대형 주해 앞에는 시진핑 중국 국가주석의 부친인 시중쉰이 전국인민대표대회 부위원장 시절인 1980년대 말 서봉주를 맛보고 나서 '산시(섬서)성 서봉주는 맛있는 술'이라고 적은 친필 글씨도 전시돼 있었다.

산시(섬서)성 바오지는 서주 부터 시작해 3000년 역사 전통을 자랑하는 오래된 도시다. 이런 연유로 서봉주는 우리에게 익숙한 역사속의 명인들과도 깊은 인연을 맺고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 서봉주의 저렴한 보급형 백주 '그린 서봉주'  2026.08.13 chk@newspim.com

서봉주는 진시황에겐 '황제의 술'이었고, 삼국지속의 관우에게는 '경공의 술'이었다. 당 태종과의 로맨스로 한시대를 풍미했던 절세가인 양귀비에게는 '여왕의 술', 소동파에게는 '예술혼을 깨우는 술'로 불렸다는 설명이다.

누룩을 빚고 원료를 찐뒤 저장고에서 발효하고, 일정한 숙성과정을 거쳐 한알의 수수가 한방울의 술이 돼 나오기 까지 서봉주의 생산은 1년을 주기로 한다. 여기에 6회 저장고 공예와 9월의 발효 저장, 9차례 수수 투입, 9차례 술을 받아내기 까지의 서봉주 양조 공예를 '16999'라고 부른다.  

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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홈플러스 67개 점포 재개장 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 임시 휴업 이후 지난 7일 가오픈으로 영업을 재개한 홈플러스가 13일 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 홈플러스가 13일 재개장에 들어갔다. [사진 = 뉴스핌DB] 무엇보다 관건은 매출 회복 속도다. 홈플러스는 법원이 정한 회생 계획안 가결 최종 기한인 9월 4일까지 약 3주 동안 정상화 가능성을 입증하고 채권자들을 설득해야 한다. 회생 계획안이 부결되거나 회생 절차가 다시 폐지될 경우 청산 위험이 커질 수 있다. 공교롭게도 정식 개장 이후 첫 주말은 경쟁사인 이마트와 롯데마트가 광복절 연휴 장보기 수요를 겨냥해 대규모 할인전에 돌입하는 시점과 겹쳤다. 여기에 훼손된 공급망 복구와 대주주 책임을 둘러싼 노조의 반발까지 맞물리면서 회생의 첫 관문을 맞게 됐다. 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 이 가운데 59개 점포는 온라인 배송도 함께 재개했다. 홈플러스는 지난달 13일 자금난을 이유로 임시 휴업에 들어간 뒤 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보했고, 지난 7일 67개 점포의 가오픈을 시작했다. 이후 12일까지 협력업체들과 납품 조건을 협의하고 상품 입고와 시스템 보완 작업을 진행했다. 정식 개장에 맞춰 고객 유입을 위한 할인 행사도 마련했다. 마이홈플러스 회원을 대상으로 13일부터 나흘간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매한다. 14일부터 사흘간은 당당 후라이드 치킨을 50% 할인한 3490원에 선보이며, 한돈 일품포크 삼겹살·목심은 40% 할인한 100g당 1980원에 판매한다. 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보한 홈플러스가 13일 정식 개장했다. 사진은 서울 시내 한 홈플러스 매장. khwphoto@newspim.com ◆ 이마트·롯데마트는 연휴 할인전 문제는 빅2도 같은 시기에 대규모 할인전에 나선다는 점이다. 이마트와 롯데마트는 통상 월초를 중심으로 대표 할인 행사를 열어왔지만, 이번 8월에는 말복과 광복절, 대체 공휴일로 이어지는 연휴 수요를 겨냥해 행사를 두 차례로 확대했다. 이에 따라 두 회사의 두 번째 할인 행사가 홈플러스 정식 재개장 시기와 겹치게 됐다. 롯데마트는 홈플러스 재개장일인 13일부터 17일까지 닷새간 '통 큰데이' 행사를 진행한다. '통 큰 통닭'과 완도 활전복, 삼겹살·목심, 러시아산 활대게 등을 할인 판매하고, 한우 등심·국거리·불고기 등도 행사 대상에 포함했다. 이마트는 14일부터 17일까지 나흘간 '고래잇 페스타' 2차 행사를 연다. 신선식품과 델리, 간편식, 생필품 등을 최대 50% 할인하는 가운데 제주산 광어회와 광어회 필렛을 반값 수준에 판매한다. 이마트 관계자는 "올여름 기록적인 폭염으로 물가 부담이 커진 만큼 8월에는 고래잇 페스타를 2회로 확대 운영해 고객들이 체감할 수 있는 가격 혜택을 강화했다"고 말했다. 그동안 홈플러스의 점포 휴업·폐점 여파로 인근 이마트와 롯데마트 매출이 두 자릿수 증가하는 등 반사이익이 나타난 것으로 집계됐다. 신한투자증권은 홈플러스 매출의 30%가 경쟁사로 이동하면 이마트·롯데쇼핑 매출이 최대 1조5000억원 증가할 수 있다고 전망하기도 했다.   ◆ 공급망 복구가 변수…안정적인 납품과 상품 확보돼야 두 경쟁사가 사전에 대규모 행사 물량을 확보해둔 것과 달리 홈플러스는 기업 회생 절차와 임시 휴업을 거치며 훼손된 공급망을 복구하는 단계에 있다. 협력업체 다수가 선결제나 결제 기한 단축을 요구하면서 납품 협상이 길어지고 있으며, 공익 채권 미변제 논란도 거래 신뢰 회복을 어렵게 하는 요인으로 남아 있다. 홈플러스는 신규로 공급받는 상품의 대금을 우선 지급하는 조건 등을 제시하며 협력업체 설득에 나선 것으로 알려졌다. 기존 채권과 신규 납품분의 지급 조건을 구분해 거래를 재개하는 방식이다. 자금 회수가 빠르고 집객 효과가 큰 신선식품과 자체 브랜드(PB) 상품 중심으로 매대를 구성한 것도 이런 사정과 무관하지 않다. 홈플러스는 기존 복층 매장을 단층 중심으로 재편하고 식품·생필품과 PB 상품에 집중하는 이른바 '트레이더 조'형 모델도 추진하고 있다. 다만 이 같은 사업 모델 전환이 성과를 내기 위해서는 안정적인 납품과 점포별 상품 구색 확보가 선행돼야 한다. 홈플러스 마트산업노조는 "MBK는 끝내 청산을 시도할 것"이라며 "그 전에 '제대로 된 회사'에 인수 합병(M&A)이 이뤄져야 한다"고 주장했다. 최대 주주인 MBK파트너스가 경영에서 물러나고 새로운 인수 주체가 나서야 한다는 요구다. 다만 현재 시장에서는 홈플러스 인수 의향을 공개적으로 밝힌 기업을 찾기 어려운 상황이다. 시장에서는 인수 금액뿐 아니라 고용 승계와 노사 관계, 잠재 채무 등도 인수자의 부담 요인으로 거론된다. 앞서 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 MBK파트너스는 2000억원 규모의 DIP 조달과 대주주 책임을 둘러싸고 수개월째 공방을 벌여왔다. MBK와 메리츠가 자금 지원 조건과 보증 책임을 놓고 대립하는 동안 노조는 양측의 책임 있는 조치와 정부 개입을 요구해왔다. 결국 이번 첫 연휴 주말의 판매 실적은 단순한 유통 3사의 할인 경쟁을 넘어 홈플러스의 정상화 가능성을 가늠하는 시험대가 될 전망이다. fineview@newspim.com 2026-08-13 08:46
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美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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