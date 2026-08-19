카툰플러스, 한강페스티벌서 만화·보드게임 체험존 운영

AI 핵심 요약beta
- 카툰플러스가 15일 한강 무박 2일에 참여했다.
- 시민들에게 만화책 500권과 보드게임을 제공했다.
- 체험존 운영으로 문화행사 협업을 넓히겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 카툰플러스 만화카페가 서울시 미래한강본부가 주최한 '한강 무박 2일' 행사에 참여해 시민들에게 만화와 보드게임을 즐길 수 있는 체험 공간을 운영했다.
지난 15일 진행된 행사에서 카툰플러스는 야외 체험존을 마련하고 다양한 장르의 만화책과 보드게임을 무료로 대여했다. 매장에서 제공하던 콘텐츠를 한강으로 옮겨와 시민들이 야외에서 자유롭게 콘텐츠를 즐기며 휴식을 취할 수 있도록 구성했다.
체험존에는 고전 로맨스부터 최신 판타지 장르까지 약 500권의 만화책과 다양한 보드게임이 제공됐다. 방문객들이 참여할 수 있는 룰렛과 캡슐 뽑기 이벤트도 진행됐다.
카툰플러스 만화카페 관계자는 "많은 시민들이 체험존을 찾아 만화와 보드게임을 즐겨주셔서 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 다양한 문화 행사와 협업을 통해 고객들이 카툰플러스의 콘텐츠를 보다 다양한 공간에서 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
카툰플러스 만화카페는 앞으로도 문화 행사 및 외부 활동을 통해 고객과의 소통을 확장해 나갈 계획이다.
whitss@newspim.com