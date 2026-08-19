벤처기업협회, 글로벌 AX 실전스케일업 CEO과정 수강생 모집

AI 핵심 요약beta
- 벤처기업협회가 19일 혁신벤처아카데미 CEO과정 수강생을 모집했다.
- 과정은 9월 4일부터 12월 8일까지 15주간 진행한다.
- 글로벌 진출·AX 추진 벤처 CEO 등 30명 내외를 받는다.
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현장 실무 특강·기업 탐방 및 장관 표창 특전 제공
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 벤처기업협회는 벤처·스타트업 최고경영자의 글로벌 진출과 AI 전환(AX)을 지원하고자 '제27기 혁신벤처아카데미 최고경영자과정' 수강생을 오는 27일까지 모집한다고 19일 밝혔다.
이번 과정은 9월 4일 오리엔테이션을 시작으로 12월 8일까지 총 15주 동안 진행된다. 매주 화요일 저녁 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 및 주요 기업 현장에서 수업이 열릴 예정이다.
이번 교육은 이론을 넘어 현장에 즉시 적용할 수 있는 실무형 특강으로 구성됐다. 최재붕 성균관대 교수, 박종훈 지식경제연구소장, 김상균 경희대 교수, 김지섭 뤼튼테크놀로지스 실장, 안유화 중국증권행정연구원 원장, 박정호 명지대 교수, 전미영 트렌드코리아컴퍼니 대표 등 각 분야 전문가들이 강사진으로 참여한다.
또한 쏠리드와 메가존클라우드 사옥을 직접 방문하는 '더블 챔피언십 기업탐방'을 추진해 R&D 공정 시찰, AX 데모룸 투어, 멘토십 미팅 등 현장 밀착형 프로그램을 진행한다.
수료생에게는 다양한 특전이 부여된다. 우수 수료생 대상 중소벤처기업부 장관 및 협회장 표창 수여를 비롯해 '휴넷 CEO' 1년 무료 이용권, '벤처인사이트포럼' 무료 참석권, 520여 명 규모의 KOVA 총동문회 정회원 자격 영구 부여 등 네트워크 지원이 이어진다.
벤처기업협회 관계자는 "올해로 20주년을 맞은 혁신벤처아카데미는 대한민국 벤처 생태계의 성장을 이끌어온 대표적인 CEO 네트워크 플랫폼"이라며 "급변하는 AI와 글로벌 통상 파고를 넘고자 하는 혁신 리더들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.
모집 대상은 글로벌 진출 및 AX 전환을 추진하는 벤처·스타트업 CEO 및 임원, 중소·중견기업 대표자 30명 내외다. 신청은 8월 27일까지 벤처기업협회 공식 홈페이지에서 접수할 수 있다.
stpoemseok@newspim.com