평택산업진흥원, '제조 AI 재직자 교육' 수강생 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택산업진흥원은 지역 내 제조기업의 인공지능 전환(AX)을 지원하는 '2026 제조 AI 실무 활용 재직자 교육'의 수강생을 오는 10월까지 모집한다고 8일 밝혔다.

진흥원에 따르면 실무 밀착형 제조 인공지능(AI) 재직자 교육은 지난달 28일 첫 교육에서 정원을 초과해 만족도 95%를 기록했다.

평택산업진흥원, '제조 AI 재직자 교육' 모습[사진=진흥원]

이번 교육은 한국기술교육대학교 및 한경국립대학교와 공동 기획해 회차별 15명 소수 정예 실습으로 진행된다.

주요 교육은 ▲STEP 1(제조 AI 이해 및 사례)▲STEP 2(데이터 분석 및 수율 최적화)▲STEP 3(공정 및 업무 자동화)▲STEP 4(엔지니어링 챗봇 구현) 등 총 4단계로 운영될 예정이다,

지원 대상은 평택시 관내 제조기업 재직자, 평택 거주 관외 제조기업 재직자, 평택 거주 (예비)창업자면 가능하며 직장인을 위해 단계별 교차 수강이 가능하다.

교육비는 전액 지원되며 수료생에게는 평택산업진흥원장 명의의 수료증이 발급된다.

이학주 평택산업진흥원장은 "이번 교육이 제조기업들이 실무형 인재를 양성하고 기술 고도화를 이루는 디딤돌이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com