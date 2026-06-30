한성숙 국무총리 임명동의안, 與 주도로 국회 본회의 통과...국민의힘 불참

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재적 167명 중 찬성 166명으로 가결

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국회가 30일 더불어민주당 주도로 한성숙 국무총리 임명동의안을 통과시켰다.

원 구성 협상에 반발하며 11개 상임위원장 선출에 불참한 국민의힘은 임명동의안 투표에도 불참했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com

국회는 이날 본회의를 열고 한성숙 국무총리 임명동의안을 재적 167명, 찬성 166명, 무효 1명으로 처리했다.

국무총리 임명 동의안은 본회의에서 재적 의원 과반 출석과 출석 의원 과반 찬성으로 의결된다.

이에 앞서 오전에는 한 후보자에 대한 국회 인사청문 심사경과보고서가 민주당 주도로 채택됐다.

국민의힘은 국무총리 임명 동의에 관한 인사청문특별위원회 회의에도 불참했다.

특위는 보고서 종합 의견의 일부 문구를 수정한 뒤 한 후보자 임명 동의안 심사경과보고서를 채택했다.

보고서에는 한 후보자가 국무총리로서 적합하다는 다수 의견과 함께, 국민의힘이 청문 과정에서 제기한 부적격 의견도 함께 담겼다.

kimsh@newspim.com