채현일 의원 "정청래, 퇴임 하루 만에 '시간 끌기'라고 당정 파열음 내"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"보완수사권 폐지, 정부 법안 기다리는 게 진짜 시간낭비"

鄭, 김민석 보완수사권 폐지 정부안 확정 발표에 '시간 끌기' 의혹 제기

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 채현일 더불어민주당 의원은 26일 김민석 총리의 보완수사권 폐지 확정 발표를 두고 '시간 끌기'라 평가한 정청래 전 더불어민주당 대표를 향해 "입법권을 쥔 국회가 정부 법안만 쳐다보며 기다리는 것이야말로 진짜 시간 낭비"라고 지적했다.

채 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "김민석 총리께서 '보완수사권 폐지'를 정부의 최종 입장으로 확정했다"며 "정부가 흔들림 없는 방향을 세웠다면, 이제는 국회가 속도감 있는 입법으로 응답할 차례"라고 밝혔다.

이재명 대통령(좌)과 채현일 더불어민주당 의원 [사진=채현일 페이스북]

그러면서 "정청래 전 대표께서 이를 두고 '시간 끌기'라며 평가절하하시는 모습은 참으로 유감"이라며 "국회가 직접 발의하고 통과시키는 것이 가장 빠르고 확실한 길"이라고 강조했다.

이어 "굳이 '정부 입법' 운운하며 국회가 할 일을 정부 탓으로 돌릴 것이 아니라, 당장 내일이라도 법안을 내고 통과시킬 해법을 제시해야 마땅하다"고 덧붙였다.

채 의원은 "어제 당대표 사퇴 일성으로 '이재명 대통령을 끝까지 지키겠다'고 피력하신 그 진정성을 믿는다"며 "이번 정부 발표는 '보완수사권의 최종 결론은 국회 논의에 맡기겠다'는 이재명 대통령의 뜻에 부합하는 조치"라고 설명했다.

그는 "정부의 중대한 결정에 날을 세울 것이 아니라, 입법부의 권한을 십분 발휘해 전폭적으로 힘을 싣는 것이 직전 당대표다운 책임 있는 자세"라고 역설했다.

채 의원은 "지난 1년, 당정 간의 엇박자를 우려하는 목소리가 적지 않았다"며 "퇴임사에서 원팀을 외치신 지 단 하루 만에 또다시 파열음을 내는 것은 도무지 납득할 수 없다"고 비판했다.

아울러 "목적지가 같은데도 가는 길이 조금 다르다며 갈등을 부추기는 것은 이재명 정부의 성공에 단 한 치의 도움도 되지 않는다"고 지적했다.

그는 "'당정청 원팀'은 입으로만 외치는 구호가 아니다"라며 "방향이 정해지면 좌고우면하지 말고 함께 실행으로 옮겨야 한다"고 강조했다.

채 의원은 "이제 소모적인 내부 논쟁을 거두고, 민생과 개혁을 위해 치열하게 행동하는 진짜 당정청 원팀으로 나아가길 기원한다"고 밝혔다.

kimsh@newspim.com