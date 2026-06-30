구윤철 "전국을 반도체·AI 혁신기지로...'대체불가 대한민국' 만들것"

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서남권 첨단산업 896조 투자계획 강조

전국 AI 데이터센터 구축...X+AI 확산도

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 30일 "대한민국 전체를 세계 최첨단 반도체·인공지능(AI) 혁신기지로 만들어 '대체불가 대한민국'을 반드시 열겠다"고 밝혔다.

구 부총리는 이날 자신의 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "어제 대통령 주재로 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 '대체불가 대한민국'을 향한 역사적인 큰 걸음을 내디뎠다"며 이 같이 말했다.

아울러 그는 "오늘은 광주에서 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 열어 896조원에 달하는 서남권 투자계획을 발표했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 30일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '대한민국 전략경제 포럼: AI 대전환 시대, 대한민국 전략경제의 길'에서 축사를 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.06.30 photo@newspim.com

특히 구 부총리는 AI 대전환 시대에는 속도전이 중요하다고 강조했다. 그는 "폭발적으로 늘어나는 반도체 수요를 수도권 투자만으로는 더 이상 감당하기 어렵다"고 지적했다.

이어 "수도권과 서남권은 생산, 충청권은 첨단 패키징, 영남권은 소재·부품·장비를 맡아 대한민국 전체를 하나의 거대한 반도체 산업기지로 동시다발적으로 추진해야 한다"고 밝혔다.

AI 데이터센터도 전국 각지에 구축하겠다는 방침을 제시했다. 구 부총리는 "지역별 전력·부지·산업 여건을 활용해 지역 데이터센터 인프라를 확충하겠다"고 말했다.

피지컬 AI와 X+AI 확산 의지도 드러냈다. 구 부총리는 "피지컬 AI는 AI를 디지털 공간을 넘어 현실 세계에서 작동하게 하는 핵심 수단"이라며 "제조·물류·의료·농업·국방 등 모든 산업과 분야에 AI를 접목하는 'X+AI'를 빠르게 확산해 초격차를 만들어내겠다"고 했다.

이를 위해 범용·분야별 특화모델과 데이터·하드웨어를 아우르는 경쟁력도 확보하겠다고 밝혔다.

구 부총리는 이번 투자계획이 기업 성장과 지역 신산업 발전, 일자리 창출로 이어져야 한다고 강조했다.

그는 "대통령이 3대 메가프로젝트를 직접 챙기겠다고 밝힌 만큼 정부는 오늘 체결한 투자협약을 시작으로 인프라·인력·금융·규제 등 가용한 정책수단을 총동원해 뒷받침하겠다"고 말했다.

끝으로 구 부총리는 "대통령이 기치로 내세운 '대체불가 대한민국'을 반드시 현실로 만들겠다"며 "그 과정에서 어떤 국민도, 어떤 지역도 소외되지 않도록 세심히 살피겠다"고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com