전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.18 (목)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

구윤철 부총리 "한국, 글로벌 AI 허브 도약…반도체·인프라 기반 충분"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 구윤철 부총리가 18일 AI를 산업·행정에 붙여야 한다고 밝혔다.
  • 생성형 AI를 넘어 에이전트 AI와 데이터 학습을 강조했다.
  • 한국이 글로벌 AI 허브로 도약할 기반이 있다고 말했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재경부 유튜브 인터뷰 2부서 AI 대전환 강조
"산림·기상·행정에 접목…글로벌 AI 허브 구축"

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 인공지능(AI) 대전환의 핵심으로 기술을 산업과 행정 현장에 접목시킬 방법에 대한 필요성을 강조했다.

구 부총리는 18일 재경부 유튜브 채널에 공개된 동영상 인터뷰 2부 영상에서 "AI 자체는 위대하지 않다. AI를 어디에 붙이느냐가 중요하다"며 이같이 밝혔다.

그는 단순 생성형 AI 활용을 넘어 데이터를 학습시킨 에이전트 AI를 업무와 산업 현장에 적용해야 한다고 설명했다. 구 부총리는 "단순하게 챗GPT나 제미나이를 활용하는 것은 일반적인 수준"이라며 "에이전트 AI에 데이터를 넣어 학습시키면 똑똑해진다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.18 gdlee@newspim.com

이어 "세법 개정안을 AI에 학습시키면 관련해서 고쳐야 할 부분을 제시할 수 있다"며 "산림 관리에 AI를 활용해 산불 감시를 잘하고 기상 관리에 AI를 활용해 기상 정보를 잘 쓰는 경제로 간다면 대한민국에 꿈이 있다"고 강조했다.

아울러 구 부총리는 한국이 글로벌 AI 허브로 도약할 수 있는 기반을 갖췄다고 평가했다. 그는 "글로벌 AI 허브를 한국에 만든다"며 "유네스코, 세계은행(WB) 등 국제기구가 한국에 와서 AI를 접목해 업무를 효율화하겠다는 것"이라고 말했다.

그러면서 "한국은 전 세계적으로 주목받는 AI 준비가 잘된 나라"라며 "반도체, 2차전지, 통신 인프라에 더해 전력반도체와 센서반도체까지 하게 되면 AI가 가속화될수록 한국은 꿈이 있는 나라가 될 것"이라고 밝혔다.

재정경제부 내부의 AI 활용도 소개했다. 구 부총리는 "재경부가 보여주겠다는 각오로 직원들과 소통하고 있다"며 "다른 부처도 재경부를 따라 하게 되고 국민들도 노하우를 얻게 될 것"이라고 말했다.

그는 AI 창업과 관련해서도 "창업을 하더라도 AI를 활용한 창업이 최고의 창업"이라며 "내가 AI 기술자가 아니어도 도구를 사용하는 법은 알아야 한다. 현실을 잘 아는 사람이 AI 전문가와 결합해 잘 만들면 1등이 될 수 있다"고 강조했다.

이 밖에도 구 부총리는 하반기 경제성장 전략과 관련해 공급망 다변화와 탈석유·탈탄소 전환을 주요 과제로 제시했다. 그는 중동전쟁을 계기로 석유 수입 의존 구조를 낮추고, 재생에너지와 기후변화 대응에 속도를 내야 한다고 설명했다.

세계국채지수(WGBI) 편입에 대해서는 "선진국으로 대접을 받은 것"이라며 "외국에서 한국 국채를 사기 시작하고, 한국을 보는 시각이 달라진다. 굉장히 자랑스럽다"고 말했다.

끝으로 구 부총리는 정부 출범 1년 경제 성과와 관련해서는 "AI 분야 예산을 세 배로 늘렸고 AI 대전환과 초혁신 경제, 연구개발(R&D), 중소기업 쪽 예산을 대폭 늘렸다"며 "쓸 때는 쓰고 필요 없는 쪽은 과감하게 줄였다"고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
육군 보병 소대장 '상사'도 맡는다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 보병대대 소대장 직위를 상사까지 확대한다. 육군은 17일 "보병대대 중대별 3개 소대 중 1개 소대장 직위를 기존 소위·중위에서 상사로 전환한다"고 밝혔다. 해당 조치는 내달 1일부터 적용된다. 이번 개편으로 각 중대 3개 소대 가운데 1개 소대는 부사관이 지휘하게 된다. 보병 소대는 통상 30여 명 규모로 구성되는 전투 수행 최소 단위다. 나머지 1·2소대장과 중대장 이상 지휘관은 기존처럼 장교가 맡는다. 지난 3월 26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 26-1기 부사관 임관식에서 신임 부사관들이 정모를 던지며 임관을 자축하고 있다. [사진= 육군 제공] 2026.06.18 gomsi@newspim.com 육군은 그동안 보병부대 부사관을 부소대장으로만 운용해왔다. 소대장 직위를 편제상 정식으로 부사관에게 부여하는 것은 이번이 처음이다. 직위 구조 변경은 편제와 보직 기준에 동시에 반영된다. 육군 관계자는 "병역자원 감소 등에 대비한 중장기 병력구조 개선의 일환으로 장기보직을 통해 전투임무 수행능력과 운용 안정성을 높이기 위한 조치"라고 밝혔다. 초급장교 인원 감소에 따른 지휘 공백 대응도 포함된 것으로 전해졌다. 군은 최근 병 복무 인원 감소와 간부 획득 구조 변화에 맞춰 부사관 역할을 확대해왔다. 국방부는 병력 감축 기조에 따라 간부 중심 전력 구조 전환을 추진 중이다. 육군은 2020년대 들어 부사관 정원과 장기복무 비율을 단계적으로 늘려왔다. 이번 조치로 소대 단위 지휘 체계는 일부 조정된다. 육군은 부사관 소대장 보직을 단계적으로 확대 적용할 계획으로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2026-06-18 13:38
사진
'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동