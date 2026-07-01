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외환당국, 1분기 환율방어에 '136억달러 순매도'

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AI 핵심 요약

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  • 한국은행이 30일 올해 1분기 외환 순매도 136억2800만달러를 공개했다.
  • 달러/원 환율 급등에 대응해 시장안정조치를 이어간 결과였다.
  • 순매도는 6개 분기 연속이었고 누적은 453억5200만달러였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

분기별 공개 이후 역대 네 번째 순매도 규모
평균 환율 기준 약 20조원…시장안정조치 지속

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 외환당국이 올해 1분기 외환시장에서 136억 2800만달러를 순매도한 것으로 나타났다. 달러/원 환율 상승세가 이어지면서 시장안정조치를 지속한 것으로, 역대 네 번째로 큰 규모다.

한국은행은 30일 '2026년 1분기 시장안정조치 내역'을 공개하고 올해 1분기 외환당국의 외환 순거래액이 -136억2800만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 1분기 평균 달러/원 환율(1466.9원)을 적용하면 약 20조원 규모다.

외환 순거래액이 마이너스(-)라는 것은 외환당국이 시장에 달러를 공급하고 원화를 사들였다는 의미다. 환율이 급등할 경우 달러를 매도해 시장 변동성을 완화하고, 환율이 급락할 경우에는 달러를 매입하는 방식으로 시장안정조치를 실시한다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 22.05포인트(0.26%) 상승한 8416.7로, 코스닥은 전장 종가보다 6.55포인트(0.71%) 하락한 914.02로 거래가 시작된 가운데 30일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 2.1원 하락한 1543.1원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.30 yeawon2@newspim.com

올해 1분기 순매도 규모는 ▲지난해 4분기(-224억6700만달러) ▲2022년 3분기(-175억4300만달러) ▲2022년 2분기(-154억900만달러)에 이어 분기별 순거래액 공개 이후 역대 네 번째다. 외환당국은 2024년 4분기 이후 6개 분기 연속 순매도 기조를 이어가고 있으며, 이 기간 누적 순매도 규모는 453억 5200만달러에 달한다.

올해 1분기 달러/원 환율은 종가 기준 지난해 말 1439.0원에서 올해 3월 말 1530.1원으로 약 90원 상승했다. 미국 달러 강세와 대외 불확실성, 지정학적 리스크 등이 겹치면서 원화 약세가 이어졌고 외환당국도 시장안정조치를 지속한 것으로 풀이된다.

고환율 흐름은 2분기에도 이어지고 있다. 이날 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 4.2원 오른 1549.4원에 주간거래를 마쳤다. 장중에는 1550.4원까지 오르며 지난 8일 이후 16거래일 만에 다시 1550원선을 넘어섰다. 주간거래 종가 기준으로는 2009년 3월 6일 이후 가장 높은 수준이다.

eoyn2@newspim.com

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李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
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동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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