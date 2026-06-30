[2026WC] 모로코, 네덜란드에 승부차기승…16강서 캐나다와 격돌

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '아틀라스의 사자' 모로코(FIFA 랭킹 7위)가 피 말리는 승부차기 혈투 끝에 '오렌지 군단' 네덜란드(FIFA 랭킹 8위)를 주저앉혔다.

모하메드 우아비 감독이 이끄는 모로코는 30일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 네덜란드와 연장전까지 120분 동안 1-1로 비긴 뒤, 승부차기에서 3-2로 승리했다. 전통의 강호 네덜란드를 물리치고 16강에 안착한 모로코는 오는 7월 5일 공동 개최국 캐나다와 8강행 티켓을 놓고 격돌한다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=모로코 선수들이 30일(한국시간) 북중미 월드컵 32강 네덜란드-모로코전을 마치고 환호하는 팬들에게 인사하고 있다. 2026.6.30 psoq1337@newspim.com

전반을 0-0으로 마친 두 팀의 균형은 후반 중반에 깨졌다. 로날드 쿠만 네덜란드 감독의 교체 카드가 적중했다. 후반 27분 바우트 베호르스트가 머리로 떨군 공을 크리센시오 서머빌이 넘어지며 연결했고, 이를 코디 학포가 강력한 슈팅으로 마무리했다. 최근 연인의 유산으로 둘째 아이를 잃는 비극을 겪은 학포는 아이를 향한 뭉클한 하늘 세리머니를 펼치며 눈시울을 붉혔다. 네덜란드의 승리로 굳어지던 경기는 후반 추가시간 요동쳤다. 모로코의 센터백 이사 디오프가 솀스딘 탈비의 크로스를 타점 높은 헤더 동점골로 연결하며 승부를 연장으로 끌고 갔다.

연장 30분 동안 소득이 없었던 두 팀은 운명의 승부차기로 향했다. 앞선 경기에서 파라과이가 독일을 승부차기로 꺾은 직후라 선수들의 중압감은 극에 달했다. 모로코가 첫 번째 키커부터 실축하며 위기에 몰렸으나, 네덜란드 역시 골포스트를 두 차례나 맞추는 등 극심한 슛 난조를 보였다. 승부는 4-4 라운드까지 2-2로 팽팽하게 맞선 마지막 다섯 번째 키커에서 갈렸다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=네덜란드 선수들이 30일(한국시간) 북중미 월드컵 32강 네덜란드-모로코전에서 패한 뒤 낙심하고 있다. 2026.6.30 psoq1337@newspim.com

모로코의 베테랑 수문장 야신 부누가 영웅으로 등극했다. 부누는 네덜란드의 마지막 키커 서머빌의 날카로운 슈팅을 동물적인 감각으로 쳐내며 포효했다. 이어 모로코의 에이스 이스마엘 사이바리가 침착하게 골망을 흔들며 거대한 마침표를 찍었다. 4년 전 카타르 월드컵 4강 신화에 이어 다시 한번 돌풍을 예고한 모로코는 축구 변방의 매운맛을 과시했다. 반면 독일에 이어 네덜란드가 무너지면서 북중미 월드컵 32강 무대는 유럽 강호들의 무덤이 되고 있다.

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