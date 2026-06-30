[2026WC] 열도의 눈물…일본, 극장골 허용 브라질에 1-2 역전패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 일본 축구의 '토너먼트 잔혹사'가 재현됐다. 선제골을 넣고도 웃지 못했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 30일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 '우승 후보' 브라질에 1-2로 역전패했다. 이번 대회에서 세계적인 다크호스로 분류됐던 일본은 미토마 가오루, 미나미노 다쿠미, 엔도 와타루 등 핵심 전력들이 대거 부상으로 이탈하는 악재 속에서도 투혼을 발휘했으나 마지막 1분을 버티지 못하고 고개를 숙였다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=일본의 나카무라 게이토가 30일(한국시간) 북중미 월드컵 32강 브라질-일본전을 마치고 눈물을 흘리며 아쉬워 하고 있다. 2026.6.30 psoq1337@newspim.com

경기 초반 흐름은 촘촘한 수비와 날카로운 역습을 준비한 일본이 가져갔다. 브라질의 공세를 차분하게 막아내던 일본은 전반 29분 선제골을 뽑아내며 기선을 제압했다. 미드필더 사노 가이슈가 중앙선 부근에서 브라질 다닐루의 패스를 가로챈 뒤, 과감하게 페널티아크 앞까지 전진해 오른발 중거리 슈팅을 날렸다. 공은 세계적인 골키퍼 알리송 베커가 몸을 날렸음에도 그대로 골문 왼쪽 구석에 꽂혔다. 리드를 잡은 일본은 스즈키 자이온 골키퍼의 연이은 선방까지 더해 전반을 1-0으로 앞선 채 마쳤다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질의 마테우스 쿠냐가 30일(한국시간) 북중미 월드컵 32강 브라질-일본전을 마치고 일본의 다나카 아오를 위로하고 있다. 2026.6.30 psoq1337@newspim.com

벼랑 끝에 몰린 카를로 안첼로티 브라질 감독은 후반 시작과 동시에 루카스 파케타를 빼고 2006년생 신성 엔드리키를 투입하며 승부수를 던졌다. 비니시우스 주니오르의 개인기를 앞세운 브라질의 총공세는 후반 11분 결실을 보았다. 가브리에우 마갈량이스가 왼쪽에서 올린 크로스를 카세미루가 타점 높은 헤더 슈팅으로 연결해 일본의 골망을 흔들었다.

동점골 이후 경기는 완전히 브라질의 페이스로 흘렀다. 일본은 라인을 내리고 육탄 방어를 펼치며 연장전 돌입을 노렸다. 90분의 정규 시간이 모두 흐르고 승부가 연장으로 향하던 후반 추가시간 5분, 결국 일본의 수비벽이 한순간에 무너졌다. 브루누 기마랑이스가 찔러준 패스를 후반 교체 투입된 가브리에우 마르티넬리가 박스 안에서 오른발 슈팅으로 연결했고 이 공이 오른쪽 골대를 맞고 골문 안으로 빨려 들어갔다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질의 가브리에우 마르티넬리가 30일(한국시간) 북중미 월드컵 32강 브라질-일본전 종료 직전 결승골을 넣고 환호하고 있다. 2026.6.30 psoq1337@newspim.com

영국 언론 '데일리메일'은 "처참한 고통이다. 2018년 벨기에전 역전패, 2022년 크로아티아전 패배에 이어 잔혹한 역사가 또 반복됐다"라며 일본의 탈락을 조명했다. 지난해 10월 도쿄 친선경기에서 브라질을 3-2로 꺾으며 사상 첫 승리를 거뒀던 일본은 8개월 만의 리턴매치에서 삼바축구에 설욕당했다. 진땀승을 거둔 브라질은 16강전에 올라 코트디부아르-노르웨이전 승자와 8강을 다투고 일본의 귀국길에 오른다.

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