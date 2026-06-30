[2026WC] 일본 감독 "분하지만 세계 정상 가까워져"...부러운 이웃집

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독이 우승 후보 브라질전 패배에 아쉬움을 삼키면서도 일본 축구의 성장에 강한 자부심을 드러냈다.

일본은 30일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 브라질에 1-2로 역전패했다. 전반 29분 사노 가이슈의 선제골로 기세를 올렸으나 후반 카세미루와 가브리에우 마르치넬리에게 연속골을 내주며 무릎을 꿇었다. 미나미노 다쿠미, 미토마 가오루, 엔도 와타루, 구보 다케후사 등 공수의 핵심 전력들이 부상으로 대거 이탈한 상황에서 거둔 석패였다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독이 30일(한국시간) 북중미 월드컵 32강 브라질-일본전을 마치고 원정온 일본팬들에 인사하고 있다. 2026.6.30 psoq1337@newspim.com

경기 후 모리야스 감독은 "여기서 대회를 마쳐야 한다는 것이 정말 안타깝고 분하다"라면서도 "선수들은 오늘도 끝까지 최선을 다했다. 이 결과를 받아들이고 싶다"고 소감을 밝혔다. 이어 "비록 패했지만 브라질과의 전력 차는 많이 좁혀졌다"며 "일본도 확실히 세계 정상급 수준에 가까워지고 있음을 느꼈다"고 강조했다.

실제로 일본은 이번 대회 '죽음의 조'에서 네덜란드와 2-2로 비기는 등 1승 2무, 무패로 32강에 올랐다. 적장 카를로 안첼로티 브라질 감독마저 "일본의 수비가 뛰어나 뚫기 쉽지 않았다"고 치켜세울 만큼 탄탄한 조직력을 과시했다. 모리야스 감독은 "우리가 경기를 주도하는 시간도 길어졌고 상대의 거센 공세도 조직적으로 막아냈다"며 경기 내용에 만족감을 표했다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독이 30일(한국시간) 북중미 월드컵 32강 브라질-일본전을 마치고 원정온 일본팬들에 인사하고 있다. 2026.6.30 psoq1337@newspim.com

다만 세계 벽과의 잔혹한 격차도 냉정하게 인정했다. 모리야스 감독은 "최종 스코어가 말해주듯 결국 아직 격차는 존재한다"라며 "수비에서 공격으로 전환할 때 패스의 정확도와 속도를 더 높여야 한다"고 지적했다. 아울러 "감독인 나의 역량이 브라질과 비교해 뒤진 점도 잊지 않아야 한다"며 자책하기도 했다. 이번 대회를 끝으로 계약이 만료되는 모리야스 감독은 자신의 거취에 대해서는 "아직 정해진 것이 없다"며 말을 아꼈다.

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