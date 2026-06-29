[2026WC] "한국축구 사지로 몬 감독, 영원히 떠나라" 입장문 낸 붉은악마

AI 핵심 요약beta
- 대한민국 축구대표팀이 29일 월드컵 32강 진출 실패 후 홍명보 감독이 기자회견에서 사퇴를 선언했다
- 붉은악마는 홍 감독을 향해 한국 축구계를 영원히 떠나야 한다며 강도 높게 비판하고 축구협회 파행을 성토했다
- 붉은악마는 오늘 이후 모든 수단을 동원해 정몽규 회장 등 축구 적폐 세력이 사라질 때까지 투쟁하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패했다. 12년 만에 다시 지휘봉을 잡았으나 결과는 1승 2패 조별리그 탈락이었다. 홍 감독은 29일 대표팀 베이스캠프인 멕시코 사포판에서 기자회견을 열고 전격 사퇴를 선언했다. 계약 기간은 2027년 1월 아시안컵까지였지만 임기를 반년 남기고 지휘봉을 내려놓았다. 홍 감독은 "결과 앞에서 어떤 설명도 앞설 수 없다"며 고개를 숙였다.
축구대표팀 공식 서포터즈 '붉은악마'는 즉각 폭발했다. 붉은악마는 SNS를 통해 '2026년 대한민국 축구가 사라진 날'이라는 입장문을 발표했다. 이들은 홍 감독을 향해 "대한민국 축구인으로 남아선 안 된다"며 축구계를 영원히 떠나라고 질타했다. 취임 당시 "나를 버렸다"던 홍 감독의 발언도 정면으로 겨냥했다. 붉은악마는 "과거 실패를 세탁하기 위해 우리의 진심을 도구로 삼았다면, 자신을 살리기 위해 한국 축구를 사지로 몰아넣은 것"이라고 강도 높게 비판했다.
축구팬들의 분노는 단순히 월드컵 성적 때문만이 아니다. 팬들은 대표팀 사령탑 선임 과정부터 이어진 축구협회의 파행을 지켜보며 참아왔다. 붉은악마는 "'야유 대신 응원을 보내달라'는 선수들의 호소에 감독을 믿어보자던 게 우리의 진심이었다"며 "그 진심을 바치고 결국 바보가 됐다"고 허탈해했다. 이들은 마지막 순간까지 궤변으로 축구팬을 유린했다며 국민 앞에 무릎 꿇고 반성하라고 촉구했다.
이번 사태는 홍 감독 개인의 사퇴로 끝나지 않을 전망이다. 붉은악마는 향후 강력한 투쟁을 예고했다. 이들은 "오늘 이후부터 모든 수단을 동원해 대한민국 축구를 좀먹는 적폐들이 사라질 때까지 투쟁할 것"이라고 선언했다. 선임 과정에서 숱한 논란을 일으킨 홍 감독은 물론, 그간 독단적인 협회 운영으로 비판을 받아온 정몽규 대한축구협회장 등 수뇌부를 향한 전면전을 선포한 모양새다.
psoq1337@newspim.com