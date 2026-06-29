[2026WC] 홍명보, 대표팀 감독직 사퇴... "국민께 죄송, 모든 책임은 제게 있다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 감독이 결국 한국 축구대표팀 지휘봉을 내려놓았다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 책임을 모두 자신이 지겠다며 사퇴를 공식 선언했다.

홍 감독은 29일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 베르데 바예 훈련장에서 기자회견을 열고 직접 작성한 입장문을 발표하며 대표팀 감독직 사퇴 의사를 밝혔다. 조별리그 탈락이 확정된 직후 열린 마지막 공식 일정이었다. 홍 감독은 준비해 온 입장문만 낭독한 뒤 별도의 질의응답은 하지 않았다.

2026 북중미 월드컵에서 한국 대표팀을 이끈 홍명보 감독. [사진 = 로이터 뉴스핌] 2026.06.28 wcn05002@newspim.com

홍 감독은 "축구를 사랑하고 대표팀을 응원해주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다"라며 "오늘부로 대한민국 축구대표팀 감독직에서 물러난다"라고 말했다.

이어 "대표팀 감독이라는 자리는 제게 결코 쉬운 결정이 아니었다. 하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았다"라며 "주어진 책임을 끝까지 다하는 것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각했다"라고 돌아봤다.

그는 지난 2년을 회상하며 "항상 '이 선택이 대한민국 축구를 위한 선택인가'라는 질문을 스스로에게 던졌다"라며 "선수를 선발할 때도, 훈련을 준비할 때도, 경기를 치를 때도 그 질문을 놓지 않았다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 29일 대표팀 감독직 사퇴 기자회견을 진행한 홍명보 감독. [사진 = 대한축구협회] 2026.06.29 wcn05002@newspim.com

또 "제가 내린 모든 판단이 항상 옳았다고 말씀드릴 수는 없지만, 판단의 기준만큼은 언제나 대한민국 축구였다"라며 "그러나 감독이라는 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 필요 없는 자리다. 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 보여드리지 못했고 그 책임은 모두 감독인 제게 있다"라고 고개를 숙였다.

마지막으로 그는 "지휘봉은 내려놓지만 대한민국 축구를 향한 마음까지 내려놓는 것은 아니다"라며 "우리 대표팀이 다시 국민의 신뢰와 사랑을 받는 팀으로 성장하기를 진심으로 기원하겠다. 선수들과 코칭스태프, 지원스태프를 비롯해 묵묵히 헌신해주신 모든 분들께도 감사드린다"라고 말했다.

2026 북중미 월드컵에서 한국 대표팀을 이끈 홍명보 감독. [사진 = 로이터 뉴스핌] 2026.06.28 wcn05002@newspim.com

지난 2024년 7월 대표팀 사령탑에 선임된 홍 감독의 계약 기간은 2027년 아시안컵까지였다. 그러나 월드컵 조별리그 탈락이라는 성적표 앞에서 임기를 약 반년 남겨둔 채 지휘봉을 내려놓게 됐다.

한국은 이번 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 경쟁했다. 첫 경기 체코를 상대로 2-1 역전승을 거두며 기대를 모았지만, 이후 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 0-1로 패하면서 1승 2패(승점 3) 조 3위에 머물렀다.

이후 각 조 3위 12개 팀 가운데 상위 8개 팀에게 주어지는 와일드카드 경쟁에서도 최종 10위에 그치며 32강 진출에 실패했다. 참가국이 48개국으로 확대된 이번 대회에서 한국은 최종 34위로 월드컵을 마감했다.

이번 대회는 홍 감독에게 명예 회복의 무대이기도 했다. 그는 2014 브라질 월드컵에서 1무 2패로 조별리그 탈락의 아픔을 겪은 뒤 12년 만에 다시 월드컵 무대를 지휘했다. 체코전 승리로 한국인 감독 최초의 월드컵 통산 2승 기록에 도전했지만 이후 두 경기에서 모두 무득점 패배를 당하며 두 번째 월드컵 도전도 성공으로 이어지지 못했다.

결국 홍 감독은 월드컵 본선에서 6경기 1승 1무 4패라는 성적을 남긴 채 대표팀과의 동행을 마무리했다. 선임 과정부터 공정성 논란이 이어졌던 그는 끝내 결과에 대한 모든 책임을 자신이 짊어진 채 대표팀을 떠나게 됐다.

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