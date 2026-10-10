추경호 대구시장 "'행사장 천장 마감재 탈락 사고'...원인 철저히 규명할 것"

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10일 긴급 메시지 "부상 시민 빠른 쾌유 기원...안전관리체계 강화할 것"

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 휴일인 10일 오전 대구시 북구 관음동의 한 건물에서 주방용품 판매 행사 중 천장 마감재가 연쇄 탈락하면서 행사장에 있던 시민 등 38명이 다치는 사고가 발생한 가운데 추경호 시장이 신속한 인명 구조와 부상자 구호에 총력을 다하고 사고 원인을 철저히 규명하겠다고 밝혔다.

추 시장은 이날 오전 '천장 마감재 탈락 사고' 보고를 받고 북구청·소방·경찰 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 신속한 인명 구조와 부상자 구호에 총력을 다할 것을 지시했다. 추 시장은 또 건물 출입 통제 등 현장 안전 조치 철저와 추가 피해 차단에 만전을 기할 것을 독려했다.

추경호 대구시장이 10일 오전 '천장 마감재 연쇄 탈락 사고'로 38명이 다친 북구 관음동의 주방용품 판매행사장을 찾아 점검하고 있다.[사진=대구시]2026.10.10 nulcheon@newspim.com

추 시장은 또 사고 보고 즉시 긴급 메시지를 내고 "오늘 북구 관음동에서 발생한 건축물 천장 마감재 탈락 사고에 대해 매우 안타깝다. 갑작스러운 사고로 부상을 입으신 시민 여러분께 깊은 위로의 말씀과 함께 빠른 쾌유를 기원한다"고 전했다.

또 "대구시는 사고가 완전히 수습될 때까지 관련 기관과 합동으로 필요한 조치를 다하는 한편 사고 원인을 철저히 규명하고 유사 사고가 재발하지 않도록 안전 관리 체계를 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

앞서 이날 오전 10시 16분쯤 대구시 북구 관음동의 한 건물에서 2층 천장 특정 부분 마감재가 탈락하면서 다른 부분 마감재들이 연쇄적으로 무너내리는 사고가 났다.

사고 당시 현장에는 주방용품 판매 행사가 진행 중이었으며 주최 측이 초청한 66명의 노인들이 참가한 것으로 전해졌다.

사고가 나자 행사장에 있던 66명은 자력으로 대피했으며 이들 중 38명이 부상을 입고 이중 9명이 병원으로 이송됐다.

대구소방본부는 구조 인력 60명과 장비 14대를 사고 현장에 급파해 구조와 현장 안전 조치를 했다.

nulcheon@newspim.com