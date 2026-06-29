[2026WC] 캐나다, 홍명보호 울린 남아공에 1-0...16강 선착

AI 핵심 요약beta
- 캐나다가 29일 북중미 월드컵 32강전에서 남아공을 1-0으로 꺾고 첫 번째로 16강에 올랐다.
- 남아공은 조별리그에서 한국을 제압했지만 사상 첫 토너먼트 무대에서 아쉽게 탈락했다.
- 경기는 팽팽한 접전 끝에 후반 추가시간 유스타키오의 하프 발리 결승골로 캐나다 승리로 끝났다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 개최국 캐나다이 대한민국을 꺾고 올라온 남아프리카공화국(이하 남아공)의 돌풍을 멈춰 세우며 가장 먼저 16강행 티켓을 거머쥐었다.
캐나다는 29일(한국 시간) 오전 4시 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강 토너먼트 첫 경기에서 남아공을 1-0으로 제압했다. 캐나다는 사상 첫 토너먼트 진출에 이어 16강 진출이라는 역사까지 썼다. 캐나다는 오는 7월 5일 미국 휴스턴에서 네덜란드와 모로코 경기의 승자와 8강 진출을 다툰다.
조별리그 3차전에서 한국을 1-0으로 꺾으며 기세를 올렸던 남아공은 사상 첫 토너먼트 무대에서 고개를 숙였다. 당초 한국의 몫이 될 수 있었던 LA행 루트는 결국 남아공을 거쳐 캐나다의 승리로 매듭지어졌다. 제시 마치 캐나다 감독은 경기 전 "한국이 더 나은 팀일 수 있었지만 결과는 남아공이 스스로 얻어냈다"며 경계심을 드러내기도 했다.
전반전은 팽팽한 공방전이었다. 남아공이 짧은 패스와 롱 패스를 섞으며 점유율을 높였지만 실속은 캐나다가 챙겼다. 캐나다는 매서운 속공과 위협적인 세트피스로 남아공을 압박했다. 전반 17분 코너킥 상황에서 데이비드의 오른발 슈팅이 골대 옆으로 벗어났고, 전반 22분 코넬리우스의 헤더는 론웬 윌리엄스 골키퍼 정면으로 향했다. 전반 44분 봄비토의 강력한 타점 높은 헤더는 남아공 오브리 모디바의 육탄 방어에 막혔다. 이어진 뷰캐넌의 슈팅마저 수비벽을 뚫지 못했다. 전반 45분 리치 라레이라가 박스 안에서 쿨리소 무다우와 부딪혀 넘어졌으나 페널티킥은 선언되지 않았다.
후반전에도 살얼음판 승부가 이어졌다. 캐나다는 후반 13분 뤽 드푸제롤과 니코 시구르를 투입하며 승부수를 던졌다. 후반 20분 결정적인 기회가 찾아왔다. 시구르의 침투 패스를 받은 올루와셰이가 골키퍼와 일대일로 맞섰으나 윌리엄스의 선방에 걸렸다. 튕겨 나온 세컨드볼을 데이비드가 밀어 넣으려 했으나 남아공 수비수 음베케젤리 음보카지가 극적으로 걷어냈다. 마치 감독은 후반 30분 에이스 알폰소 데이비스를 투입하며 공세를 한층 더 끌어올렸다. 데이비스는 측면을 흔들며 조너선 데이비드의 슈팅을 이끌어냈지만, 번번이 윌리엄스 골키퍼의 선방에 가로막혔다. 남아공 역시 후반 40분 오스윈 아폴리스의 기습적인 중거리 슈팅으로 맞섰으나 막심 크레포 골키퍼의 품에 안겼다.
정규시간 90분이 모두 흐를 때까지 깨지지 않던 균형은 후반 추가시간에 무너졌다. 후반 추가시간 1분, 오른쪽에서 올라온 크로스를 남아공 수비가 머리로 걷어냈다. 박스 앞으로 흐른 세컨드볼을 스테픈 유스타키오가 놓치지 않았다. 유스타키오는 가슴으로 공을 받아낸 뒤 강력한 오른발 하프 발리 슈팅을 시도했다. 공은 그대로 남아공 골문 구석에 꽂혔다. 손흥민과 LA FC에서 함께 활약 중인 유스타키오의 이 '극장골'은 그대로 결승골이 됐다.