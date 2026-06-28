[2026WC] 이란 타레미, 이동 및 비자 대처 미진한 FIFA 작심 비판…"절대 공정하지 않았다"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 이란 축구대표팀의 주장 메흐디 타레미(올림피아코스)가 FIFA를 향해 강한 불만을 드러냈다.

이란은 27일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 대회 조별리그 G조 3차전에서 이집트와 1-1로 비겼다. 이란은 뉴질랜드, 벨기에, 이집트와 모두 비기며 3무(승점 3)로 조 3위에 머물렀다. 조 3위 팀 순위에서는 9위에 그쳐 상위 8개 팀에 주어지는 32강 티켓을 아쉽게 놓쳤다.

[워싱턴 로이터=뉴스핌] 이란 공격수 타레미가 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 G조 3차전 이집트와의 경기가 끝난 후 박수를 치고 있다. 2026.06.27 football1229@newspim.com

이란은 이번 대회 준비 과정부터 어려움을 겪었다. 당초 미국 애리조나주 투손에 베이스캠프를 차릴 예정이었지만, 전쟁 상황 악화와 비자 발급 문제로 멕시코 티후아나로 베이스캠프를 옮겨야 했다.

이에 타레미는 이집트전 이후 FIFA를 직격했다. 타레미는 "잔니 인판티노 FIFA 회장이 미국 정부 규제로 발생한 우리 대표팀의 이동 문제를 해결해 주겠다고 약속했지만, 아무런 조처도 하지 않았다"며 "재앙 같은 월드컵이었다"고 비판했다.

이어 "FIFA가 이곳의 모든 문제를 해결해야 하지만, 불행히도 시작부터 해결하지 못했다"고 목소리를 높였다.

비자 발급도 순탄하지 않았다. 미국은 이란축구협회 사무총장과 대표팀 단장, 미디어 담당관 등의 비자 발급을 거부했고, 선수단과 코칭스태프, 의무 스태프 등 핵심 인원에만 제한적으로 비자를 내준 것으로 알려졌다.

이동 제한도 문제로 지적됐다. 이란 대표팀은 경기 24시간 이내에만 미국 입국이 허용됐고, 경기가 끝난 뒤에는 곧바로 멕시코 티후아나의 베이스캠프로 돌아가야 했다. 결국 조별리그 최종전이 열린 시애틀 경기만 이틀 전 입국이 허용됐다.

타레미는 "우리는 애걸해야 하는 처지였다. 대회 시작부터 문제를 제기해왔다"며 "FIFA가 이것을 공정하다고 생각한다면 그것은 그들의 판단일 뿐이다. 절대 공정하지 않았다"고 말했다.

[인글우드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메흐디 타레미 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 이란 대 뉴질랜드 G조 1차전에 앞서 긴장한 표정으로 몸을 풀고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

이어 "우리를 도와줄 사람은 아무도 없었다"며 "우리가 탈락하길 바란다면 탈락하겠다. 그렇지만 이런 환경은 너무 불공정하다"고 덧붙였다.

이란은 조별리그에서 한 번도 패하지 않고도 32강에 오르지 못했다. 타레미는 이동과 지원 부족이 선수단에 큰 부담이 됐다고 주장했다. 그는 "우리는 이동 때문에 휴식도 보장받지 못했고, 현장에서 우리를 도울 스태프도 부족했다"며 "아무도 우리를 도와주지 않았다"고 토로했다.

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